The Color Run ajunge şi la Mamaia

The Color Run ajunge și la Mamaia

Ştire online publicată Miercuri, 23 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În toiul verii, pe 26 iulie, The Color Run transformă stațiunea Mamaia în curcubeu. Va fi un traseu special, în apropierea mării, chiar lângă una dintre cele mai îndrăgite plaje din Mamaia. În vara aceasta, nu doar te bronzezi, te și colorezi.La The Color Run nu contează să ajungi primul la finish, cronometrul e oprit. Primează distracția nebună de pe traseul de 5 kilometri în cadrul căruia participanții vor fi colorați la fiecare kilometru parcurs. Câștigători vor fi toți cei care vor lua parte la eveniment.Explozia de culoare și bucurie, chipurile colorate, petrecerea electrizantă de la finalul cursei, voia bună și energia pozitivă formează marele premiu al tuturor: o experiență memorabilă.Pentru a se bucura de efectul The Color Run, este obligatoriu ca participanții să înceapă cursă în haine albe. Până la finish, culorile își vor alege locurile potrivite pe îmbrăcămintea lor.Debutul cursei colorate a avut loc în ianuarie 2012, an în care au fost organizate 50 de evenimente cu peste 600.000 de participanți, iar în 2013, numărul curselor colorate s-a dublat! Din 2014, The Color Run a ajuns și în România!The Color Run - cunoscută și drept „Happiest 5k on the Planet” - este o cursă euforică în culori, care celebrează sănătatea, bucuria și originalitatea.