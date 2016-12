"Thank you for the music", la Teatrul Naţional de Operă

2

BUNUL SIMT

Unde este bunul simt al romanilor? De ce se numeste un spectacol "Thank you for the music...." . Le este rusine cu limba romana. Nu putea oare sa spuna ceva de genul _ MULTUMIM MUZICII sau MULTUMIM PTR MUZICA? suna urat nu-i asa, nu-i englezit. La fel cu acela "All iclusive". Nu exista termeni in limba romana ca sa defineasca ceea ce se spune in engleza? Parem mai destepti sau interesanti? Pacat de scumpa noastra limba romaneasca. Cu asa sustinatori o sa ajunga istorie.