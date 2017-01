Teza la română - piatra de încercare a primei sesiuni-experiment

Și a fost varianta numărul 9 din 10 posibile la ultima teză cu subiect unic din semestrul I - limba și literatura română. Realizată în conformitate cu programa școlară parcursă până la data desfășurării tezei, varianta a fost considerată cu un grad de dificultate mediu. Rămâne de văzut cum vor reflecta notele „gradul“ de pregătire al școlarilor. În opinia Corinei Cușa, inspector de specialitate limba română, cerințele nu ar trebui să reprezinte o surpriză pentru nici una dintre categoriile de elevi care a susținut teza, întrucât ele sunt asemănătoare cu exemplele de subiecte postate în urmă cu două luni pe site-ul oficial al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului. „Spre exemplu, la clasa a VII-a, rezumarea unui text, respectiv compunerea, iar la a VIII-a compunerea despre semnificația/mesajul unei poezii și descrierea unui tablou care reprezintă un pastel se regăsesc și în variantele postate de minister. Textele care au fost selectate pot fi încadrate în literatura pentru copii, ceea ce le-a creat elevilor o stare pozitiv emoțională pentru a lucra”. Probabil la clasa a VIII-a, școlarii pot reclama un grad de dificultate mai mare, fiindu-le pus la încercare exercițiul exprimării propriei opinii, respectiv un punct de vedere personal referitor la text. Cert este că elevul care n-a avut exercițiul lecturii temeinice, deci și un vocabular pe măsură, pentru a-și exprima propria percepție și interpretare asupra unui text literar, nu se poate aștepta la cine știe ce note. Lucrările vor fi corectate în week-end Atât lucrările de la opționalele susținute de elevii de clasa a VIII-a marți, 11 decembrie, cât și lucrările la limba și literatură română, de ieri, vor fi corectate în cele 22 de centre de evaluare stabilite de Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Luni, 17 decembrie, vor fi aflate notele, moment din care profesorul care predă la clasă are obligația de a analiza, împreună cu elevii, tezele și rezultatele obținute la acestea, în perioada stabilită pentru această activitate și răspunde, în perioada de analiză a tezelor, de integritatea și de neintervenția pe textul lucrării scrise. După perioada de analiză a tezelor - cinci zile din momentul afișării rezultatelor -, se pot depune eventualele contestații la comisia din unitatea de învățământ. Termenul limită până la care acestea pot fi depuse este 11 ianuarie 2008. Elevii care nu au susținut tezele în această sesiune fiind amânați, au la dispoziție perioadele speciale de teze prevăzute prin calendar. Pentru semestrul I, elevii pot participa la teza/tezele la care au absentat, în perioada specială din luna februarie, conform următorului calendar: 12 februarie 2008 - matematică, 15 februarie 2008 - limba și literatura maternă, 20 februarie 2008 - limba și literatura română și 22 februarie 2008 - istorie/geografie (numai pentru clasa a VIII-a). Depunerea contestațiilor este prevăzută pentru data de 29 februarie 2008. De asemenea, există încă o perioadă specială în lunile mai - iunie. Forumiștii o declară cea mai grea teză Cam la o oră și jumătate de la încheierea ultimei teze cu subiect unic la limba și literatura română, pe forumul site-ului oficial al ministerului au apărut primele comentarii. Mari bătăi de cap s-ar părea că a dat exercițiul 6 de la clasa a VIII-a, în care și-a „băgat coada“ o rimă. „este rimă împerecheată clar! oricum subiectele au fost super nașpa!”. De la Full Speed l „și eu am zis rimă împerecheată... vreo două treimi din școală au zis monorimă și până am ajuns acasă eram destul de nervos (față de colegii mei fericiți) că pierd 6 puncte pe un exercițiu ușor... oricum, asta a fost cea mai grea teza de departe. destul de aiurea teza... fără sintaxă, fără părți de propoziție/de vorbire... fără demonstrații.... mi s-a părut grea, dar cred că m-am descurcat bine”. De la Flor1243in. l „și eu am scris monorimă... că am zis că strofele sunt de două versuri și au aceeași rimă. Oricum, subiectele au fost extrem de grele, cam de olimpiadă și două ore nu este suficient pentru a face totul perfect. doar pentru cei cu o imaginație prea bogată”. De la chazzygirl