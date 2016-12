Tensiuni la Şcoala nr. 28. Inspectorul general Gabriela Bucovală monitorizează situaţia

Tensiuni la Școala nr. 28. Inspectorul general Gabriela Bucovală monitorizează situația

La începutul acestei săptămâni, la Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” din Constanța, a avut loc un consiliu profesoral la care am intenționat să participăm, mai ales ca urmare a numeroaselor comentarii ce însoțesc articolele din pagina Educație a site-ului „Cuget Liber”.Întrucât prof. Mihaela Stan, directorul școlii, nu a răspuns luni, 26 octombrie, nici la telefon și nici la sms-ul prin care îi solicitam acordul de a participa, spre o corectă informare a cititorilor, am luat legătura cu inspectorul general, prof. Gabriela Zoia Bucovală. Aceasta ne-a răspuns că, așa după cum prevede regulamentul, presa nu are acces la consiliile profesorale.Întrebată dacă este în temă cu conflictul care mocnește la această unitate de învățământ constănțeană încă dinainte de a fi numită în fruntea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Bucovală a răspuns: „În acest moment, nu cunosc care mai este situația la Școala nr. 28, dar pot să vă spun că se află sub monitorizarea inspectorilor școlari”.Și într-adevăr, luni seară, la consiliul profesoral au participat și doi inspectori, ceea ce pentru corpul profesoral de la „Dan Barbilian” a însemnat foarte mult. Chiar le-a oferit speranța că există șanse de a îndrepta situația tensionată și de a fi diminuate conflictele apărute pe fondul numeroaselor reclamații depuse nu numai la ISJ Constanța, dar și la Ministerul Educației de cadrele didactice care se consideră lezate de atitudinea directoarei Mihaela Stan și de numeroasele sancțiuni primite.Reamintim că, în urma vizitei corpului de control al Ministerului Educației, s-a primit un răspuns care a lăsat loc anumitor interpretări, motiv pentru care, la vremea aceea, prof. Mihaela Stan promisese că va organiza o conferință de presă și va aduce lămuririle cuvenite, nu atât presei constănțene, cât colegilor săi.Dar, dacă situația este sub monitorizarea ISJ Constanța, poate nu va mai fi nevoie de nicio… lămurire, iar lucrurile vor intra pe făgașul dorit de toată lumea.