Televizoarele au invadat grădiniţele

Televizoarele au invadat grădinițele

Un grup de mogâldețe făcute ciorchine în jurul unui televizor postat undeva deasupra, să n-ajungă, fixat pe postul Minimax. Scenariul nu este desprins din vreun film, ci chiar dintr-o grădiniță, aparatul cu pricina ținând loc și de educatoare, și de îngrijitoare și chiar de „banalele“ lecții. „Poate doar după-amiaza” Un părinte, sub protecția anonimatului (deși ni se pare foarte gravă această „abținere“), ne-a semnalat faptul că i s-au solicitat, la grupa mică unde și-a înscris copilul, bani pentru fondul clasei în sumă de 200 lei. Justificate de ACHIZIȚIONAREA UNUI TELEVIZOR! Trecând peste suma enormă solicitată, a propune strângerea de fonduri pentru achiziționarea unui bun casnic a cărui utilitate nu-și regăsește rostul la grupa mică decât pentru a le distrage atenția de la lecții și a le crea educatoarelor „breșe de respiro“ ne-a revoltat într-atât încât am pornit ieri un sondaj inopinat prin câteva grădinițe. La Grădinița cu orar prelungit ABC, aproape toți cei 108 copii înscriși erau rânduiți pe scăunele, în holul de primire, pentru că urmau să vizioneze o piesă de teatru. Un televizor trona undeva sus, în colțul opus intrării. „Îl mai deschidem dimineața, până vin toți copiii, pentru că, fiind hol de primire, aici se schimbă de hăinuțe, iar cei de la grupa mică se desprind mai ușor de părinți. În rest, foarte rar îl mai folosim pentru vizionarea de desene animate, poate în după-amiezele ploioase. Mai sunt cazuri în care procurăm dvd-uri instructive și le vizionăm pentru educarea limbajului”, ne-a declarat directoarea Jenica Mărgărit. Fiind o grădiniță cu clase de dimensiuni mici, dar cu un număr mare de copii înscriși, majoritatea timpului îl petrec în aer liber. „Televizorul trebuie să stea acasă“ A fost foarte categorică directoarea grădiniței cu orar mixt „Prâslea“, Eugenia Stanciu. „Programa este atât de bine concepută și structurată, încât televizorul nu-și găsește utilitatea. Știm foarte bine ce avem de făcut, toate lecțiile sunt gândite de-așa manieră încât nici copiii nu se plictisesc, dar nici nu duc dorul programelor de desene animate. Dispunem de un televizor pe care îl folosim, cu dvd, pentru consolidarea noțiunilor acumulate la orele de limbi străine“. „Ai grijă, ochișor, unde privești!“ Una din strofele cântecelului pe care îl învățau micuții de la grupa pregătitoare „Voinicelul“ de la Grădinița nr. 11 se referă chiar la nocivitatea privitului prea mult timp la televizor. „Nu trebuie lăsați copiii să utilizeze la libera opțiune telecomanda, pe oricare din canalele de desene animate care ne uimesc pe noi, adulții, prin violență, atât a limbajului, dar și a imaginilor dominate de lupte și sânge“, ne-a declarat educatoarea Iolanda Iosif. Alături, la grupa mare, educatoarea Elena Raftu ne-a confirmat un maxi-adevăr: „Au acasă timp destul să se uite la televizor. Aici, la grădiniță, prefer să-i las să comunice prin creații. Pentru că, până la urmă, la grupele mică și mijlocie, rolul nostru este formativ, ca mai apoi, la grupele mare și pregătitoare, să avem un foarte important rol instructiv”. N-am consultat un psiholog pentru a consemna și opinia specializată, în schimb am răsfoit cartea „Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi“, semnată de Virgiliu Gheorghe. Iată cum arată individul pe care televiziunea îl pregătește pentru lumea de mâine: egoist și individualist, ghidat numai de propriile interese și plăceri, tânărul crescut în fața micului ecran este incapabil să se descurce singur în viață. Tiranic cu propriii părinți, îndrăzneț până la obrăznicie cu cei mai mari decât el, ca și cum i s-ar cuveni totul, își arogă toate drepturile și libertățile, fără a considera că are vreo datorie sau responsabilitate.Un grup de mogâldețe făcute ciorchine în jurul unui televizor postat undeva deasupra, să n-ajungă, fixat pe postul Minimax. 