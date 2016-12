Ştefan Hruşcă le-a urat constănţenilor „Soare luminos şi-un Crăciun frumos!“

Spectacol de excepție la Casa de Cultură

Ștefan Hrușcă le-a urat constănțenilor „Soare luminos și-un Crăciun frumos!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Degeaba încearcă unii să se dea „zmei“ în ale colindelor... Ștefan Hrușcă rămâne unic și inegalabil! De acest lucru s-au putut convinge, încă o dată, cei prezenți joi seară la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, care au savurat minunatele colinde ale artistului născut la Ieud, în Maramureș, pe 8 decembrie 1957.Cât de frumos sună „Linu-i lin” sau, mai ales, „O, ce veste minunată!” din vocea „puiului de moroșan” care, chiar în ziua concertului susținut în orașul de la malul mării, a mai adunat încă o petală la floarea vieții. „De câțiva ani buni, ziua de naștere o petrec aici, în mijlocul dumnea-voastră, ceea ce mă face foarte fericit.”, a spus „regele” colindelor autohtone, care a ținut să aducă în discuție un aspect îngrijorător: „Am văzut că unii pun colindele pe ritmuri disco. Eu însă consider că ele trebuie să își păstreze originalitatea, ținând cont că au la bază folclorul autentic. Eu am început în 1994 să merg prin țară în căutarea de colinde împreună cu regre-tatul poet George Țărnea.” Mai mult, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, Ștefan Hrușcă a explicat afirmația făcută în timpul concertului: „Nu aș merge până acolo încât să spun că mergem într-o direcție greșită. Muzica este foarte diversificată astăzi. Nu contează genul muzical, dacă lucrurile sunt făcute în mod profesionist, atunci nu este nicio problemă. Totul este să nu se transforme în kitsch”. În altă ordine de idei, prestigiosul artist a ținut să menționeze că îl amuză anumite chestii care apar pe internet la adresa sa, cum ar fi: „Când Hrușcă e răcit, se amână Crăciunul” sau „Când Hrușcă își acordează chitara, începe să ningă”. Totodată, Ștefan Hrușcă a scos la lumină calitățile directorului Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, Gheorghe Ungureanu: „Mă așteaptă la vară tot aici, pentru a fi din nou în mijlocul dumneavoastră. Îi fain, țineți de el!”.Ce surpriză i-a făcut Gheorghe Ungureanu lui Hrușcă?În ceea ce-l privește pe Gheorghe Ungureanu, care i-a pregătit o frumoasă surpriză prietenului său (un tort, o cupă de șampanie ciocnită pe scenă și urarea de „La Mulți Ani!” din partea tuturor celor prezenți), acesta a declarat, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, că și-a îndeplinit un vis aducându-l pe Ștefan Hrușcă la Constanța chiar de ziua sa. „Nu vă pot spune cât de bucuros sunt că l-am adus pe Ștefan aici chiar de ziua lui. Sper din tot sufletul să reușesc să îl aduc și la vară la Constanța, așa cum știu că și el își dorește.” La concert a fost prezentă și Elena Frîncu, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, care, la final, a urcat pe scenă și l-a îmbrățișat pe cel de care o leagă o lungă și frumoasă prietenie. „Ștefan este un om minunat și nu puteam rata ocazia să fii prezentă la acest concert, mai ales de ziua lui… Sunt foarte fericită!”, a declarat, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, șefa sportului constănțean.Ritmurile maramureșene au făcut deliciul publiculuiLa vârsta de 54 de ani, Hrușcă se comportă pe scenă de parcă ar fi cu vreo 20 de ani mai tânăr! Tot timpul plin de viață și de optimism, el degajă o energie pozitivă pe care o găsești destul de greu la un alt artist român. Spectatorii care au umplut sala Casei de Cultură Constanța au fost ridicați în picioare instantaneu, de parcă ar fi avut arcuri sub scaune, de ritmurile maramureșene puse excelent pe strune de artist. Iar când acesta a revenit din nou la colinde, indiferent că acestea proveneau din Mara-mureș, Hunedoara sau Bihor, a făcut-o într-un mod în care cei prezenți au rămas efectiv fără glas. Bineînțeles că nu putea să nu cânte și „Rugă pentru părinți”, una dintre piesele care l-au făcut celebru pe solist. Privind prin sală, puteam observa o mulțime de persoane care își fixaseră degetul arătător în tâmple, meditând la mesajul transmis de Hrușcă: omenie, bunătate, iubire, pace. Iar, nouă, constănțenilor, ne-a ajuns direct la inimă urarea artistului român, dată de însuși titlul uneia dintre colindele sale: „Soare luminos și-un Crăciun frumos!”.