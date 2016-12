Teatrul românesc a mai pierdut un mare artist: Şerban Ionescu

Teatrul românesc a mai pierdut un mare artist: Șerban Ionescu

Un alt mare actor al teatrului și filmului românesc s-a stins din viață. Șerban Ionescu, elevul iubit de Amza Pellea, unul dintre cei mai cunoscuți actori români, cu o activitatea continuă pe scene și pe platourile de filmare, a încheiat o luptă aprigă - lupta cu o boală feroce.Boala lui Șerban Ionescu a fost neașteptată și s-a instalat brusc în urmă cu ceva mai bine de un an, dar în tot acest timp, după cum am simțit în urmă cu jumătate de an din spusele actorului de pe patul spitalului, sfârșitul era iminent și aproape dorit, având în vedere caracterul mârșav al bolii care atacă celule nervoase ce fac posibilă mișcarea în toate formele ei fundamentale: de la vorbire și înghițire, la folosirea mâinilor și la mers.Actorul constănțean Liviu Manolache a fost coleg de facultate cu Șerban Ionescu și și-l amintește cu drag oftând prelung: „Am stat în cămin împreună. Cu el, cu Adi Pintea… Eu eram anul întâi, ei erau anul patru. Din păcate, anul acela s-a cam dus… Se crease o legătură destul de puternică între ei și noi… nu știu de ce, poate pentru că aveam și profesori comuni. Îmi pare foarte rău! Îi spuneam Pelicanul, pentru că avea gâtul lung și era înalt. Îmi amintesc glumele lui, zâmbetul lui larg, era vioi, foarte vioi, și ne sărea în ajutor de câte ori aveam nevoie (împreună cu colegii lui). Venea la poartă când eram de serviciu și ne aducea câte un sandwich de la cantină sau ne mai aducea covrigi din capătul străzii de la cantină. Am fost foarte uniți noi cu anul IV, iar ei au fost o promoție foarte bună. Noi n-am fost așa de buni, dar ei…, ei au fost. Apoi drumurile ne-au separat. El a plecat la Teatrul din Petroșani, eu am venit la Constanța. Ne mai întâlneam vara, când venea la filmări. Că se făceau multe filme vara”.Actorul face din când în când pauze și trage adânc aer în piept pentru a-l scoate într-un oftat apăsat.„L-a iubit foarte mult Amza Pellea și l-a tras după el. Era și foarte talentat. Așa a ajuns în «Ion», rol care l-a smuls din Petroșani și oarecum din teatru și l-a dus în cinematografie, aproape de București. Un actor complex. A jucat mult și foarte bine teatru, de mare sensibilitate, unul dintre cei mai buni studenți ai lui Amza Pellea. Dumnezeu să-l odihnească! Chiar mi-am spus când am auzit că l-au dus la spital, mi-am zis: S-a dus! S-a dus un Pelican…”Dacă Liviu Mihalache îl are-n gând pe Șerban Ionescu tânăr și înainte de a-și începe cariera, Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, l-a cunoscut mai de curând, în februarie 2011. „A venit la Constanța, cu «Inimă de câine». Apoi a venit cu «Dineu cu proști». A jucat de trei ori dineul pe scena constănțeană, iar acum un an și ceva, când l-am sunat pe Horațiu Mălăele să vorbim despre piesă, că voiam să o aduc din nou, mi-a spus că nu mai joacă Șerban Ionescu, că e bolnav și în locul lui joacă Ion Caramitru. L-am sunat atunci și l-am întrebat pe el ce are. «Ei, mă simt puțin slăbit și m-am internat să-mi fac niște analize», mi-a spus. Când am auzit vestea, dimineață, s-a încrâncenat carnea pe mine. Nu credeam că se duce un om atât de puternic cu suflet în el, atât de repede! Se rupe ceva în tine de câte ori auzi că pleacă oameni din ăștia buni, valoroși, pe care ai avut șansa să-i cunoști. Toată viața îi porți cu tine!”Șerban Ionescu a jucat în filme precum „Horea”, „Pădureanca”, „Imposibila Iubire”, „Furtună în Pacific”, „Mircea”, „Șobolanii roșii”, „Al matale, Caragiale”, „Păcală se întoarce”, „Om sărac, om bogat”. În 1980, i s-a încredințat ceea ce a fost considerat rolul vieții sale: Ion, în filmul „Ion: Blestemul pământului, blestemul iubirii”, regizor Mircea Mureșan, ecranizarea romanului „Ion”, de Liviu Rebreanu.Producțiile ultimilor ani sunt „Umilință” (2011), „Websitestory” (2010), „Dincolo de America” (2008) și serialele de televiziune „Anticamera” (2008) și „Fetele marinarului” (2008).La terminarea facultății, a fost repartizat la Teatrul din Petroșani, unde a interpretat numeroase roluri, precum: „Locțiitorul”, de Horia Lovinescu, „Pluta Meduzei”, de Marin Sorescu, „În căutarea sensului pierdut”, de Ion Băieșu.Din 2001, Șerban Ionescu a fost actor al Teatrului Național București (TNB). În ultimii ani, a jucat în spectacolele „Dineu cu proști”, „Eduard al III-lea”, „Livada de vișini” și „Molto, gran’ impressione”.