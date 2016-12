Teatrul Oleg Danovski scapă de desfiinţare, dar şi-ar putea pierde numele

Teatrul Oleg Danovski scapă de desființare, dar și-ar putea pierde numele

Pentru artiștii Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, week-end-ul trecut a fost un real calvar, un proiect de hotărâre postat pe site-ul oficial al Ministerului Culturii și Patrimoniu-lui Național bulversând din nou liniștea celei mai importante instituții de cultură de la malul mării.Ieri, însă, în urma vizitei făcute de Daniela Vlădescu, directorul Teatrului, la București, la minister, și în urma discuțiilor purtate cu secretarul general Mihaela Ioana Kaitor, ne anunța fericită că „Oleg Danovski” a scăpat de sub această „teroare”. „Teatrul constănțean va fi scos din proiectul de hotărâre!”.„Nu au nicio legătură cu nivelul brandului!“Până să aflăm vestea cea bună de la directorul Vlădescu, am vrut să aflăm opinia familiei marelui maestru Oleg Danovski despre desființarea instituției ce-i poartă numele. Gabriela Danovski, soția maestrului, este convinsă că totul are un substrat politic. „Au distrus ei trupa bărbatului meu, acum ce mai contează? Eu știu care sunt realizările lor artistice actuale. Când trebuia să facă ceva, atunci când PDL a distrus trupa, în 2004, s-au luptat pe viață și pe moarte s-o pună pe doamna Munteanu”.Păstrând aceeași notă vehementă, Oleg Danovski Jr, fiul maestrului, a declarat pentru „Cuget Liber” că nu mai are nicio legătură cu acest teatru. „De vreo doi ani mă bate gândul să depun o cerere de retragere a numelui tatălui meu, pentru că nu mai are nicio legătură. Tatăl meu s-a luptat să rupă baletul de restul. Din 1999 până în 2005 cât a existat Teatrul de balet Oleg Danovski a fost o reală mândrie, dar acum chiar nu au nicio legătură cu nivelul brandului Oleg Danovski. Sunt complet detașat de această instituție și îmi este indiferent care îi este destinul”.„Teatrul s-ar putea numi și Daminescu“Aflând cele afirmate de fiul marelui coregraf, Daniela Vlădescu ne-a declarat că nu teatrul este de vină pentru că nu se mai joacă lucrările maestrului. „Este dreptul dânsului să solicite acest lucru și nu ne putem opune. Din păcate, am fost siliți să renunțăm la repertoriul maestrului, atât de drag publicului constănțean, pentru că ni s-au pus niște condiții infernale. Nu noi am decis ca teatrul să se numească astfel, ci Consiliul Județean în anul 2004. Dacă va dori să retragă numele tatălui său am putea numi teatrul Constantin Daminescu, fondatorul Operei din Constanța”.Conform biografiei lui Adrian Daminescu, publicată pe site-ul său oficial, „tatăl (Constantin Daminescu – n.r.) fusese mutat de la pupitrul Orchestrei Operei din Timișoara în anul 1955 la Con-stanța, unde fondează Teatrul de Operă, alcătuind o orchestră grandioasă. Câțiva ani mai târziu, înființează și orchestra de mandoline a Clubului «Igiena», iar în 1968 Filarmonica «Marea Neagră» - fenomenala orchestră de 140 de membri, cu care câștiga în țară și în străinătate cele mai mari premii internaționale. În 1964, îl aduce de la București pe marele coregraf Oleg Danovski, amândoi punând în scenă cu mare succes «Lacul Lebedelor» și «Spărgătorul de nuci», lucrări muzicale pentru orchestră și balet ale marelui compozitor Pyotr Ilych Tchaikovsky”.Nutrim speranța că nu se va ajunge, totuși, la un asemenea deznodământ și cultura constănțeană va continua să rămână cu amintirea vie a marelui coregraf Oleg Danovski, chiar și prin actuala trupă de balet premiată nu demult la Gala Operei de la Iași, semn că spiritul maestrului dăinuie în ciuda oricăror orgolii.