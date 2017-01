Teatrul „Oleg Danovski“ pregăteşte o premieră de balet

Teatrul „Oleg Danovski“ pregătește o premieră de balet

Ştire online publicată Joi, 28 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța îi vom cunoaște pe coregrafii primei premiere de balet din acest an, Florin Brîndușă și Lee Wonkook (din Coreea). Împreună, vor pune în scenă o coregrafie complexă ce cuprinde două spectacole celebre „Noaptea Walpurgiei” și „Carmen”.Tabloul „Noaptea Walpurgiei“ este singurul divertisment dintr-o operă care poate constitui un balet în sine. Deși în zilele noastre este omis în unele variante regizorale, el este dansat adesea în recitaluri sau spectacole coupe, dar și cântat uneori în concert (la fel ca Suita din „Spărgatorul de nuci” de P.I. Ceaikovski). După ce premiera operei „Faust”, în 1859, fusese primită de public cu răceală, Charles Gounod l-a adăugat expres la reluarea lucrării pe scena Operei Mari din Paris, pentru a-i spori atractivitatea. Coregrafia pentru „Carmen” creează, pe muzica lui Bizet, imaginea sufocantă a pasiunii fizice, emoții descătușate, erotism și angoasă. Chiar dacă piesa muzicală este familiară publicului amator de operă, aceasta îi permite coregrafului descoperirea expresivității umane prin dans. Varianta coregrafică a operei lui Bizet oferă libertate personajelor, însă nu sacrifică senzualitatea și viziunea în esență tragică, ce pulsează în inima ei.Cine sunt cei doi coregrafiFlorin Brîndușă este absolvent al Liceului de Coregrafie din Cluj-Napoca, fiind, pe rând, solist al Operei Române din Cluj-Napoca, prim-balerin al Ansamblului de Balet Clasic și Contemporan „Fantasio” din Constanța (1979-1982), al Operei Române din Timișoara și al Operei Naționale București. După 1994 este maestru de balet la companiile National Ballet of Korea și Universal Ballet din Seul și profesor la National Korean University of Art. Din 2006 este profesor la Brandusa-Moore Ballet Academy din Pocatelo, SUA. În stagiunea 2010-2011 este maestru de balet la Teatrul de Balet Sibiu și montează baletele „Les Sylphides” (Chopiniana) și „Paquita”. În 2004 i se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer.Lee Wonkook a absolvit New York Conservatory of Dance, din Statele Unite, în 1991 și Collele of Arts in Chung-Ang University din Seoul, Coreea de Sud în 1993. De atunci a ocupat posturi precum prim-balerin și coregraf la Baletul National Coreean, prim-balerin la Universal Ballet Company, din Coreea de Sud. Lee Wonkook a fost invitat ca prim-balerin la Mariinsky Ballet, la Opera Națională București și a purtat titluri precum Ambasador Onorific la Cupa Mondială Coreea de Sud - Japonia, precum și la Consiliul Artelor din Coreea de Sud.