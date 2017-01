Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“ a argumentat nevoia de cultură la Constanţa

În deschiderea stagiunii,

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ a argumentat nevoia de cultură la Constanța

Zeci de persoane așteptând nerăbdătoare să cumpere bilete la concert, emoții și aplauze îndelungi pentru artiștii care au deschis stagiunea Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danoski”. Aceasta a fost atmosfera de vineri, când a avut loc concertul simfonic dirijat de maestrul Radu Ciorei. Instrumentiștii, ajutați de publicul constănțean, le-au demonstrat celor care încearcă să-i anihileze faptul că este nevoie de muzică, de artă, de Teatrul Național de Operă și Balet la Constanța. Animați de acest crez, melomanii au venit în număr mare pentru a-și exprima dorința de a asista la evenimente culturale în adevăratul sens al cuvântului în orașul în care locuiesc, după o pauză de-o vară, în care s-a resimțit lipsa acestui gen de manifestări. Din programul serii au făcut parte Uvertura la opera „Flautul fermecat”, de Mozart, Concertul pentru pian în Re major, de Bach și Simfonia a V-a de Ceaikovski. Trei titani ai muzicii, ale căror creații au fost interpretate cu virtuozitate de instrumentiști, pianistul Andrei Deleanu fiind ovaționat pentru suplețea dezlănțuirii sale artistice. Sâmbătă seara, a venit rândul artiștilor lirici să-și demonstreze vigoarea interpretativă în spectacolul „Nabucco”, de Verdi. Am putut-o revedea cu plăcere pe minunata Madeleine Pascu, în rolul însetatei de putere Abigaille. Alături de ea au evoluat Stela Sârbu, Ionuț Pascu, Răzvan Săraru, Pompeiu Hărășteanu, Constantin Acsinte, Doru Iftene și Mihaela Ionescu. Am putut urmări, de asemenea, cutremurătorul moment al sclavilor evrei, corul teatrului fiind lăudat de public prin comentarii pozitive și prin aplauze binemeritate. S-a simțit din plin emoția artiștilor, dublată de cea a publicului, empatic la situația dificilă prin care au trecut și cu care încă se confruntă artiștii lirici constănțeni; privați de dreptul de a cânta prin decizia consilierilor județeni de a desființa Opera, dar și de drepturile salariale pe august și septembrie, ei așteaptă, acum, transferul propriu-zis la Ministerul Culturii, în urma unei hotărâri a ministrului Kelemen Hunor. Weekend-ul de spectacole a fost încheiat cu „Arlechinada”, publicul având ocazia, ieri, să admire evoluția balerinilor constănțeni. Evenimentele continuă la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Astfel, joi, 7 octombrie, va putea fi urmărit spectacolul „Elixirul dragostei”, de G. Donizetti. Din distribuție: Mădălina Sandu, Ciprian Done, Răzvan Pap, Cătălin Țoropoc, Mihaela Ionescu. Orchestra va fi dirijată de Radu Ciorei. Duminică, 10 octombrie, este programată opera „Traviata”, de Verdi. Din distribuție vor face parte: Elena Rotari, Răzvan Săraru, Ioan Ardelean, Gabriela Dobre, Răzvan Pap, Cătălin Țoropoc, Ciprian Done, Laurențiu Severin, Carmen Clenciu și Marius Eftimie. Orchestra va fi dirijată de maestrul Gheorghe Stanciu.