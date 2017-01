Festivalul Mamaia „resuscitează” afacerile prietenilor

Teatrul de Vară Soveja a renăscut la „comandă”

Joi, 20 august, va debuta cea de-a 39-a ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2009. Mai sunt trei zile până când vocile selecționate vor răsuna de data aceasta pe scena Teatrului de Vară Soveja. O hotărâre care a mirat pe foarte multă lume, în condițiile în care lui Aurel Manolache, președintele Festivalului Mamaia Copiilor, i s-a refuzat sistematic folosirea acestei instituții. Decizia de renovare a fost luată, în plin an de criză declarată, după ce trei ani teatrul a stat într-o paragină care a trezit mila constănțenilor. Acum s-a alocat 1 milion lei și se zvonește că firma Mobitom SA - beneficiara contractului de renovare a teatrului – are ca patron un apropiat al lui Radu Mazăre și al lui Nicușor Constantinescu. Și cum soția președintelui CJC este director al grădiniței particulare „Piticot”, întâmplător cu sediul în incinta Teatrului de Vară Soveja, bănuim că sunt împușcați doi iepuri dintr-o lovitură. Să fie și aceasta încă o dovadă a faptului că în Regatul Constanța nimic nu e lăsat la voia întâmplării și că, în an de criză declarată, doar investițiile „prietenilor” mai au profit?