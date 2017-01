Teatrul de Stat se pregăteşte de o premieră cehoviană

Teatrul de Stat se pregătește de o premieră cehoviană

Ieri, la Teatrul de Stat am făcut cunoștință cu „garnitura” care în acest week-end va oferi spectatorilor con-stănțeni o premieră așteptată (ce-i drept, ne-am fi dorit o comedie), la care s-a lucrat cu 16 personaje. Pentru cele patru acte, care se petrec într-o cutie de teatru de păpuși, au fost gândite patru schim-bări de garderobă, ideea scenografică aparținându-i Eugeniei Tărășescu Jianu.Vor întruchipa cele 16 personaje actorii Remus Archip, Maria Lupu, Mirela Pană (Olga), Dana Dumitrescu (Mașa), Alina Manțu (Irina), Liviu Manolache, Adrian Dumitrescu, Marian Adochiței, Iulian Enache, Bogdan Caragea, Cosmin Mihale, Andu Axente, Alexandru Mereuță, Ileana Ploscaru, Cătălina Mihai, Mircea Rotaru.„Continuăm îmbogățirea repertoriului nostru cu spectacole importante, după texte valoroase ale dramaturgiei uni-versale și am început repetițiile la premiera „Trei Surori” din stagiunea trecută, din luna martie. În sfârșit ne apropiem de final și sper să fie un spectacol care să ducă numele teatrului cât mai departe”, a declarat Dana Dumi-trescu, directorul instituției.Ieri, regizorul Dominic Dembinski a făcut și câteva mărturisiri legate de activitatea sa anterioară la acest teatru constănțean. „Sunt un exilat la Constanța, nu pentru prima dată. Am planat aici în anii ’80, când am terminat Facultatea de Teatru, împreună cu Liviu Manolache, și am început să desțelenim, pentru publicul de aici, până prin ’87, niște spectacole care au dus teatrul din Constanța într-o zodie bună, având la activ cel puțin două spectacole premiate și interzise. S-a vorbit atunci despre acest teatru la «Europa Liberă», de către Monica Lovinescu, care apăra spectacolul «Conu’ Leonida față cu reacțiunea», făcut cu regretatul Vasile Cojocaru, Gina Andriescu, pe care l-am filmat, prin anii ’90, pentru televiziune.A fost unul dintre spectacolele care a constituit o anumită formă de rebeliune, care nu mi se datorează numai mie, ci și altor colegi de-ai mei. M-a bucurat foarte tare când Dana Dumitrescu m-a chemat inițial pentru un alt spectacol, pe care a trebuit să-l abandonăm, din cauza unor drepturi de autor negociate nefericit. Cu Cehov nu mă întâlnesc pentru prima dată. Cu el mi-am făcut debutul la «Nottara», cu «Livada de vișini», unde am fost angajat, după Constanța. Am mari emoții la Constanța, pentru că este un autor destul de incomod din punctul de vedere al publicului din Constanța, dar și cu perspectivă de a face hituri”, a povestit cunoscutul regizor.Premiera spectacolului este programată sâmbătă, pe 18 octombrie, de la ora 19, piesa urmând a se juca și duminică, 19 octombrie, de la aceeași oră.