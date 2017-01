Teatrul de Stat ne reprezintă în Franţa, la Avignon

Teatrul de Stat ne reprezintă în Franța, la Avignon

Actorii Teatrului de Stat Constanța joacă la Festivalul de Teatru Avignon, la secțiunea Off, piesa „Sortez de l’armoire, Monsieur Cioran!”, după textul lui Matei Vișniec: „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte”, în regia lui Radu Dinulescu. Este vorba despre un proiect comun între instituția constănțeană și La Compagnie du Grande Desherbage din Regiunea Sud- Franța, participarea la festival a celor două trupe fiind sprijinită de Institutul Cultural Român. Spectacolul se joacă pe scena teatrului Espace Roseau, până pe data de 2 august, având ca principal obiectiv promovarea teatrului românesc în spațiul european. Festivalul de la Avignon se desfășoară în perioada 10 iulie - 2 august, România fiind intens reprezentată anul acesta de teatrele din Galați, Arad, Alba Iulia, București și Constanța. Cel mai jucat autor român la Avignon este Matei Vișniec, actorii jucând piesele „Mansarde a Paris/ Les détours Cioran”, o productie Kulturfabrik ASBL (Luxemburg), regizată de Radu Afrim, „L’histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste qui a une petite amie à Francfort”, în montarea teatrului japonez Kaze, „Histoire du Communisme racontée pour des malades mentaux”, în regia lui Victor Quezada-Perez (Cie Umbral) și „Sortez de l’armoire, Monsieur Cioran!”, în regia lui Radu Dinulescu, montat de Compagnie du Grand Desherbage, în colaborare cu Teatrul de Stat Constanța. Mai mult decât atât, piesa „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte”, regizată de Radu Afrim, a câștigat premiul Coup de Coeur de la Presse, fiind jucat la secțiunea Off de pe 10 iulie. Festivalul de Teatru de la Avignon a ajuns, anul acesta, la cea de-a 63-a ediție, fiind inițiat de marele om de cultură Jean Vilar, al cărui scop era să atragă publicul tânăr prin crearea unui tip de teatru diferit de ceea ce se putea vedea la Paris la nivelul anilor ’40. Vilar și-a propus să reînnoiască teatrul prin plasarea acestuia într-un spațiu mai deschis și prin reconcilierea arhitecturii cu poezia dramatică. În septembrie 2003, Hortense Archambault și Vincent Baudriller au fost desemnați directori ai festivalului, inițiind un nou proiect prin care își propuneau să aducă laolaltă domenii artistice diferite, puternice și unice, pentru o multitudine de reverberații. Festivalul este compus din spectacole selecționate de direcția artistică și, din 2004, fiecare ediție a festivalului este realizată cu ajutorul unui artist asociat, în persoana lui Thomas Ostermeier în 2004, Jan Fabre în 2005, Josef Nadj în 2006 și Frédéric Fisbach în 2007. Anul acesta direcția artistică a optat pentru regizorul italian Romeo Castellucci și actrița de origine franceză Valérie Dréville pentru funcția de artiști asociați. Anul trecut, între 6 - 28 iulie, Avignon Off a reunit peste 700 de companii, 900 de spectacole și evenimente și circa 700.000 de spectatori.