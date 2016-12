Teatrul de Stat îi reneagă pe studenţii constănţeni de la actorie

În opinia lectorului Daniela Hanțiu

Teatrul de Stat îi reneagă pe studenții constănțeni de la actorie

În finalul conferinței de presă ocazionate de ultima premieră a Teatrului de Stat - „Omul, bestia și virtutea”, regizorul Bogdan Caragea a făcut precizarea că facultățile de teatru sunt pline de studenți ce nu au profesori care să le dea caracterul și calitatea necesare carierei în domeniul artei. „Spre exemplu, anul I al INATC numără 70 de studenți, ce au la catedră preparatori și profesori care au terminat acum doi ani institutul”. Deranjată de această afirmație, lectorul Daniela Vitcu Hanțiu, Facultatea de arte, catedra de teatru, specializarea artele spectacolului, actorie, din cadrul Universității „Ovidius”, ne-a declarat că este inadmisibil să afirmi că studenții din ziua de astăzi învață de la preparatori: „Toți începem de jos. Dar un preparator nu predă, ci însoțește profesorul la clasă și învață să predea. Și asistentul la fel, nu are cursuri. Cursurile sunt susținute doar de lectori, conferențiari și profesori. Au și asis-tenții niște lucrări practice, dar numai sub îndrumarea directă a profesorilor”. De asemenea, consideră de-a dreptul deplasată afirmația că UNATC (și nu INATC!) nu are profesori și să negi existența unor somități în materie precum Adriana Popovici, Florin Zamfirescu, Adrian Titieni, care la rândul lor au fost preparatori. În ceea ce privește valoarea actualelor generații de studenți la teatru și oportunitățile lor de a se afirma, același cadru universitar ne mărturisea că, a existat, la un moment dat, un protocol, prin care studenții aveau voie să prezinte un spectacol pe săptămână, după care „n-am mai avut loc… n-am mai avut spațiu… n-am mai avut timp… Am solicitat să inițiem o stagiune studențească și făceam astfel, dimineața, un soi de practică a studenților. Nu s-a putut”. Cu toate acestea, studenții au jucat la Teatrul „Elpis”, în aula universității, la Palatul Copiilor, chiar și în aer liber. Au mai urcat pe scenele căminelor culturale de la Cumpăna, Cobadin, Comana, prin intermediul unui proiect intitulat „Educație prin teatru în mediul rural”. Mai mult, pe 9 mai, vor pleca într-un turneu-școală, aflat la a doua ediție, care se concretizează într-o săptămână de spectacole pe scene din Bacău, Botoșani, Suceava, Dorohoi. „Anul trecut am jucat un vodevil, «Piatra din casă», de Vasile Alecsandri, și «Plata birului», de Victor Ion Popa, cu sala plină la Bacău, lucru pe care poate să vi-l confirme și directorul de acolo. La Constanța n-a venit să-i vadă nimeni. Mi se pare corect când se organizează un casting, o audiție, când ai nevoie de un personaj, să apelezi la studenții tăi și apoi la cei din București. OK, nu sunt buni, aduc de-acolo, dar se preferă cheltuiala cu transportul, cazarea…. Există și posibilitatea încheierii unei variante de contract de practică, așa încât poate fi plătit sau nu”. În final, aveam să aflăm că, dincolo de această indiferență, studenții la teatru nu sunt lăsați nici măcar să vizioneze spectacolele Teatrului de Stat, în baza carnetului de student la teatru, pe motiv de… CRIZĂ. „La Teatrul de păpuși se poate, la Teatrul Național «Oleg Danovski» se poate, peste tot în lume se poate, numai la Teatrul de Stat este… criză. Specializarea la care predau are 24 de studenți. Duminică, sala a fost ocupată doar pe jumătate. Era chiar o problemă dacă un student intra pe baza carnetului?”. Și, totuși, a existat o perioadă în care studenții constănțeni de la actorie au avut șansa unei mai bune colaborări cu această instituție, e drept că se numea Teatrul „Ovidius” și director era Lucian Iancu. Chiar și când a fost director Beatrice Rancea s-au concretizat multe proiecte. Poate după ce trece criza?