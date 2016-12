Teatru în perimetru antic, la Histria

2

bani aruncati

Minunat și....inutil, bani aruncați pe fereastra! Practic vorbind - cine va bate atata drum pana acolo pentru o piesa de teatru in the middle of nowhere ?? Ati fost vreodată la cetatea Histria ?! O pereche plictisita care ba rupe,ba nu rupe bilete de acces,10-20 de vizitatori in zilele bune... Si ai intr-adevar ce vedea, ruinele si muzeul sunt interesante, chiar fascinante, dar distanta si pozitionarea fata de civilizatie si de drumurile principale, sint o problema majora... Domnul Puiu ori e foarte utopic si naiv, ori are de platit niste polite sponsorilor care au adus USL la ciolanul guvernarii! De se va face acest proiect, e interesant de vazut cine-s proiectantii si constructorii, mai ales ca vorbim de bani de la buget aici, usor de praduit!