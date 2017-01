Mesaj Național - Campania Națională „Artiștii pentru artiști”

Teatru după Teatru

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Am fost veșnic obsedat de timpul pe care omul îl are la dispoziție numai pentru el. Dacă împărțim orele zilei, așa cum cere disciplina vieții, avem 8 ore pentru somn, 8 ore pentru a lucra la stăpân și 8 ore pentru noi înșine. Dacă mai adaugi și timpul petrecut în tren, mașină sau metrou, el mai scade cu puțin. Calculul nu ține cont de intensitatea unor fapte care pot compensa pierderea de timp. Dragostea, creația, bucuriile mărunte ale vieții pot fi calculate altfel. Ceasul nu răspunde la asemenea solicitări. Numai Einstein poate oferi o explicație, și aceea relativă, la cum reușește omul să atingă sentimentul veșniciei. Mai contribuie aici și puterea dedublării, efectul unei filosofii care ia în calcul apropierea omului de Dumnezeu și capacitatea lui de sacrificiu. Visul mai adaugă timp și spaimei de a fi doar trecător pe acest pământ. Adunate la un loc, cioburi de oglindă a realității, toate aceste elemente ne trimit spre teatru, spre cunoașterea de sine care garantează supraviețuirea speciei în disprețul miilor de accidente ale vieții. Teatrul te pândește ca să te închidă între ziduri, unde poți găsi liniștea de care ai nevoie pentru a gândi liber și spontan. Unde, dintr-odată, te trezești copil gata de a pune mâna fie pe o floare, fie pe un buzdugan. Unde poți fi sigur că visezi aievea. Că ochii tăi deschiși văd lumea așa cum este, nu cum vrea să pară, unde, dacă adormi, pierzi șirul de surprize care ți s-au rezervat. Când vii la Teatru, să-ți iei în ghiozdan și gustarea de a doua zi. Ai să uiți de tine și-o să-ți fie foame, chiar la miezul nopții, când, cu ochii mari deschiși, vei simți că viața are pentru tine un loc rezervat în stal. Tot timpul. Președinte UNITER, Ion Caramitru