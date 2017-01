TEATRU. Comedia "NIMIC NU-MI SCAPĂ", la Club SNC

Ştire online publicată Marţi, 12 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cât timp poți sta cu nevasta (soră de procuror) și amanta sub același acoperiș, fără ca nevasta să afle? Ce poate genera această situație vei afla din comedia "".(Bd. Tomis 96) constănțenii au ocazia să vadă în premieră o comedie savuroasă despre iubire și disimulare: NIMIC NU-MI SCAPĂ, adaptare după piesa "Încurcă lume" de A. D. Hertz. Regia este semnată de MIHAI BARANGA, care a avut numeroase colaborări cu diferite companii teatrale independente și a jucat în mai multe seriale TV. De data aceasta își pune amprenta regizorală creând un spectacol de comedie de marcă. Situațiile imprevizibile, uneori chiar absurde în combinație cu prestația ireproșabilă a actorilor generează umorul savurat din plin de public.Distribuție de excepție:– constănțenii au mai vazut-o și în piesa "Un bărbat și mai multe femei" în care și-a demonstrat talentul actoricesc în mai multe reprezentații de succes. Premiată cu titlul de Cea mai bună actriță de comedie la Festivalul internațional de teatru și film "Hyperion" 2006, Paula Chirilă s-a făcut remarcată și a intrat in trupa de comedie Divertis, ulterior Serviciul Roman de Comedie (PRO TV), iar în prezent moderează emisiunea "Draga mea prietenă" pe Kanal D alături de Cristina Cioran.– tanara actriță s-a remarcat în mai multe producții TV, cele mai cunoscute dintre acestea fiind "Gogomanii" (Antena 1), "Gogo Mania" (Prima tv) sau "Divertis Mall" (Antena 1), Serviciul Român de Comedie și "Spitalul de demență" (PRO TV). De asemenea, a avut un rol important în comedia "S-a furat mireasa", producție Media PRO lansată în 2012.– un actor cu talent înnăscut și cu o vastă experiență în teatru, regie și film (a jucat în "Filantropica", "Restul e tăcere", "Arestat la domiciliu" etc.)– actor la Teatrul Nottara, a jucat în mai multe piese de teatru de marcă: "Metoda", "Umor, amor, fior de dor…în București", "O noapte furtunoasă".– un actor cu un umor deosebit, s-a remarcat în lumea teatrului și a pătruns pe micile și marile ecrane în producții Media PRO: "Divertis", "Spitalul de demența", "S-a furat mireasa" etc.