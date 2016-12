TEATRU. Comedia INSOMNIACII, la Harlequin Mamaia

Ştire online publicată Luni, 30 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul de Arta Bucuresti prezinta constantenilor piesa “Insomniacii”, o comedie nebună cu și despre nebuni și nebunie. O comedie savuroasă despre ocupațiile absurde ale celor care suferă de insomnie incurabilă, despre oameni rătăcind în absurd care se agață de gânduri revelatoare, oricât de caraghioase, în speranța ieșirii din anonimat.Comedia Insomniacii semnata de Mimi Brănescu, în regia lui Sorin Militaru are loc. Distribuția îi reunește pe Liviu Cheloiu, George Constantinescu și Grigore Marin.Rezervari la 0766400181 (interval orar 11.00 – 23.00), bilet 30 lei.Rezervarea telefonica este valabila maximum 48 de ore, timp in care biletele se achizitioneaza de la restaurant Harlequin intre orele 11.00 – 23.00. Participantii la eveniment sunt rugati sa soseasca la restaurant la ora 20.00, pentru ca evenimentul sa se desfasoare in conditii optime.