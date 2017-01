Teatrele constănţene deschid stagiunea la sfârşitul lunii

Teatrele constănțene deschid stagiunea la sfârșitul lunii

Câteva premiere se anunță pentru noua stagiune tea-trală 2007 - 2008. Actorii constănțeni au fost în vacanță în luna august, după ce au susținut o serie de spectacole în cadrul stagiunii estivale 2007, în diferite locații de pe litoral. Doar stagiunea Teatrului de Stat Constanța rămâne sub semnul întrebării, deși, de luni, la sediu, au loc audiții pentru două spectacole. Cel mai important este în limba franceză. Primul spectacol al noii stagiuni artistice 2007 - 2008 a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ este programat pe 28 septembrie, fiind susținut de Dinu Ghezzo și invitații săi. Pe 6 octombrie, va avea loc prima premieră a stagiunii companiei de balet, cu „Spărgătorul de nuci“, în coregrafia și montarea lui Gheorghi Koftun. Programul mai cuprinde o nouă reprezentație a operei „Traviata“, pe 7 octombrie, un concert simfonic sub bagheta dirijorului Răsvan Cernat, pe data de 12 octombrie. Repertoriul mai cuprinde „Văduva veselă“, ultima premieră a operei din stagiunea trecută, pe 13 octombrie, precum și un concert simfonic aniversar dedicat dirijorului Remus Georgescu, la împlinirea vârstei de 75 de ani. Prima premieră a companiei de operă a TNOBOD este programată în luna noiembrie. Este vorba despre spectacolul „Carmen“, în regia tinerei Răsvana Cernat. Premieră pentru copii - „Motanul încălțat“ Stagiunea 2007 - 2008 a Teatrului pentru copii și tineret Constanța se va deschide duminică, 30 septembrie, cu recenta premieră a instituției, „Motanul încălțat“. Directorul teatrului, Lică Gherghilescu, ne-a declarat că spectacolul este realizat de Cristian Pepino, iar scenografia aparține Cristinei Pepino. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Daniel Minciună, Lucian Zaharia, Claudia Zaharia, Clara Ghiuvelechian, Adrian Bădilă și Tiberiu Roșu. De asemenea, în noua stagiune, teatrul va prezenta o altă premieră - „Albă ca zăpada și cei șapte pitici”, de Frații Grimm, în regia lui Bogdan Drăgulescu și scenografia Danielei Drăgulescu. La Teatrul de Stat se coace un spectacol care se va juca în Franța În ceea ce privește stagiunea Teatrului de Stat Constanța, directorul Sorin Militaru a declarat, pentru „Cuget Liber“, că de luni încep repetițiile pentru un nou spectacol în regia lui Ion Lucian. „Totodată, luni, va avea loc o audiție pentru un spectacol care se va juca în limba franceză, premiera fiind estimată pentru luna ianuarie. Este vorba despre o coproducție româno-franceză, iar actorii francezi vor sosi să repete la Constanța în luna decembrie”, ne-a precizat acesta. Însă, la sală, deocamdată, nu se știe când va debuta stagiunea. 