Tattoo-artist Paul Orsi premiază elevii de la „Regina Maria“

Ieri, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, a avut loc vernisajul unei expoziții de pictură realizată de elevii participanți la concursul CVM Patientia Art Contest. Cei mai buni dintre ei au fost premiați de către Paul Orsi, organizatorul com-petiției. La concurs au participat 30 de elevi ai Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, 12 dintre ei fiind distinși cu premii în valoare de 2.009 lei. Elevii au realizat lucrări adaptate pe tema concursului, și anume „Visul – drumul spre inima nopții”. Au fost acordate 12 premii, după cum urmează: la clasa a IX-a, premiul întâi, în valoare de 50 euro, a fost obținut de Dan Jianu, premiul al doilea a fost obținut de Ioana Dode (30 euro), pe locul trei clasându-se Simona Deacu (20 euro). La clasa a X-a, locul întâi i-a revenit Cristinei Vâlcu, locul al doilea a fost obținut de Emil Vrânceanu, pe locul trei clasându-se Claudia Haluță și Andrei Nastalin. Câștigătorii de la clasa a XI-a sunt: Andreea Zavelca (premiul I) și Lucian Manu (premiul II), iar la clasa a XII-a, pe primul loc s-a clasat Luciana Cuciovan, locul al doilea a fost ocupat de Andra Simion, locul al treilea fiind obținut de Elena Buliga. Elevii au fost coordonați de profesorii Marieta Besu, Eugenia Botezatu, Loretta Băluță și Florin Ferendino. Paul Orsi este absolvent al Liceului de Arte Constanța, organizând CVM Patientia Art Contest pentru a-i motiva pe artiștii în devenire: „Am vrut să le dau un imbold, o motivație, să vadă că ceea ce fac nu e de prisos”, a spus Orsi, care, momentan trăiește în Germania, unde este tatoo-artist. A avut expoziții de grup și personale aproape în fiecare an. Ambițiile sale artistice sunt înalte, având ca obiectiv să realizeze un turneu expozițional în Germania, țară care l-a găzduit atunci când lucrurile nu stăteau foarte bine la capitolul artă în țară: „Visul meu a fost să plec, de când eram copil. Să plec într-o țară normală, unde să duc o viață normală. Nu am sentimente negative față de România, dar voi rămâne în Germania pentru că acolo îmi pot atinge țelul”, a spus artistul. Orsi și-a început activitatea artistică în România având un atelier de tatuaje pe bulevardul Al. Lăpuș-neanu, afacere pe care, „din cauza birocrației”, a fost nevoit s-o închidă. Dar, chiar dacă a plecat în Germania, continuă să se întoarcă la rădăcini: „Nu voi uita niciodată de unde am plecat. Contactul cu România e foarte important pentru stabilitatea și sufletul meu”, a precizat Paul Orsi. CVM Patientia Art Contest nu se termină aici, aceasta fiind ediția inaugurală. Competiția va continua și la anul, urmând să devină internațională. Mai mult, concursul va fi destinat nu doar liceenilor, ci tuturor artiștilor cu spirit competitiv, premiile urmând să fie mai con-sistente: „Concursul se va desfășura pe internet, voi avea o echipă de artiști și profesori din Germania care mă vor ajuta să premiez lucrările care urmează a fi evaluate”, a pre-cizat Paul Orsi. Lucrările artis-tului pot fi văzute pe site-ul său, www.paulorsi.com.