Târguri constănţene de Moş Nicolae

Târguri constănțene de Moș Nicolae

Grădinița „Rița Gărgărița” din Agigea Prima ediție a Târgului de Moș Nicolae organizată de această instituție preșcolară în urmă cu trei ani a constituit chiar o necesitate, conform declarației directoarei Georgeta Ghețu, în vederea strângerii de fonduri pentru achiziționarea unui dvd și a unei camere digitale de filmat. „Și datorită succesului de care s-au bucurat edițiile anterioare, anul acesta, mai precis acum o lună, m-am trezit cu un grup de mămici care-și doreau cu orice preț să mai organizăm târgul. Surpriza cea mai mare am avut-o, însă, când am realizat că și patru tătici ni s-au alăturat”. Deschiderea târgului propriu-zis a fost precedată de o serbare, la care au venit să asiste instituțiile partenere în diferite proiecte, cum ar fi Grădinița nr. 50 „Micul Univers”, din zona Poarta 6 Constanța, sau Grădinița nr. 3 Mangalia, dar și din Călărași - Grădinița „Amicii”. Exponatele au fost dintre cele mai atrăgătoare, de la calendare pe anul 2009 cu pozele copiilor din grupele grădiniței, până la prăjituri ambalate în ghetuțe sau brăduți tridimensionali ori lumânări de ornament și câte și mai câte. Ideile realizării unor produse au aparținut unei mămici de origine din Ecuador. Zoraya Calapaqui Antohi l-a cunoscut pe actualul soț în anul 2000, pe când căutau amândoi de lucru în Barcelona. Și au locuit timp de 5 ani în Spania, iar la ora actuală au doi băieți: Marc, 6 ani, și Eric, 4 ani, ambii la grădinița din Agigea. Și pentru că directoarea acestei instituții este un cadru didactic deschis oricărei inițiative, i-a propus Zorayei să predea un opțional de dans micuților. Așa se face că ei învață merenghe, cumbia și salsa exact de la… sursă. Familia Moroianu, din Agigea, a cunoscut experiența ofertei educaționale spaniole. Băiețelul a fost înscris la un cămin particular din Madrid de la 9 luni până la 3 ani, pentru care plăteau lunar 400 euro. „Concediul de maternitate al mamelor iberice este de doar 4 luni. Comparativ, la noi, în România, se pune foarte mare accent pe latura afectivă, pregătim mai bine copiii, le dăm atenția de care au atâta nevoie. Acolo, duceam copilul la 7 dimineața și îl luam la ora 15,30, dar nu făceau altceva decât să le dea să mănânce și să-i culce. În rest, erau lăsați să se joace, ce-i drept în niște spații generoase, în condiții foarte bune, dar de care nu știau să profite. Nu am văzut în trei ani o serbare”, ne-a declarat Nicoleta Moroianu, actualmente educatoare la grădinița din Agigea. Palatul Copiilor din Constanța La ediția de anul acesta a Târgului de Moș Nicolae, găzduit de Palatul Copiilor, au participat 37 de școli și 12 grădinițe din județul Constanța, care au oferit celor interesați podoabe de Crăciun, sorcove, stele, bice, jucării tradiționale, cizme, bețe de-ale Moșului Nicolae, dar și grâu încolțit și produse culinare. Prof. Gabriela Barbu declara că au fost decernate 150 de diplome cadrelor didactice care au pregătit copiii pentru această frumoasă tradiție. Cu aceeași ocazie, le-am cunoscut pe Raluca și Mihaela Miron, două dintre talentele cu care se mândrește cercul de cultură și civilizație românească din cadrul Palatului. Reprezentante de cinste nu numai ale acestei instituții, dar și ale Constanței în acest domeniu, fetele se pregătesc pentru plecarea la Palatul Patriarhiei, unde se vor reuni, curând, iconari din toată țara. Un calculator de la elevi pentru elevi Elevii Școlii cu clase I-VIII Costinești, coordonați de Olga Mitu, Maria Ursu și Lavinia Iuliana Călin, împreună cu părinții și cu sprijinul Primăriei l-au ajutat pe Moș Nicolae să aducă daruri, constând în dulciuri, jucării, îmbrăcăminte și un calculator, elevilor de la Școala cu clase I-IV Căscioarele, aparținând de SAM Cerchezu. Moș Nicolae a venit la Grădinița nr. 11 Marian Iordache, primarul orașului Medgidia, împreună cu consilierul local Liviu Ștefan i-au vizitat pe copiii de la Grădinița 11, ocazie cu care le-au dăruit un televizor color și un DVD, pentru ca preșcolarii să poată viziona desene animate și povești pentru vârsta lor.