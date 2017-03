Târgul ofertei educaţionale pentru învăţământ privat

Târgul ofertei educaționale pentru învățământ privat

Sâmbătă, 25 martie, între orele 13-19, la VIVO are loc Târgul de oferte educaționale ale unităților de învățământ particular din județul Constanța.Evenimentul este organizat sub forma standurilor de expunere și promovare a ofertelor educaționale, dar și a unui spectacol cultural-artistic susținut de către preșcolarii și elevii unităților de învățământ particular, după ora 16.Grădinițelor, școlilor și liceelor particulare din Constanța li se va alătura și Universitatea „Ovidius” cu un stand.