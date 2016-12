Târgul de artă şi antichităţi soseşte la Constanţa

Târgul de artă și antichități sosește la Constanța

Târgul de artă și antichități va fi organizat, în perioada 23-26 iulie, în Piața Ovidiu din Constanța, unde se vor reuni colecționari de antichități din toată țara, alături de artiști handmade.Artistul popular Nicu Cocioarvă a declarat: „Odată, înainte de lăsarea soarelui, mă uitam la o biserică veche din lemn, ce avea la baza turlei o construcție hexagonală din tablă - tablă veche și foarte ruginită... Dintr-o dată, o suprafață din acea tablă, adunând razele soarelui, a strălucit atât de puternic, încât părea mai strălucitoare decât aurul! Atunci mi-am zis că strălucirea nu vine neapărat de la bogăția materialelor; ea poate veni, mai mult, printr-o exprimare artistică și simbolistică. În acest sens, m-am gândit să fac un ALTFEL de icoane...”Materialele folosite sunt simple/primare: lemn, argilă, metal, pietre, sârmă, tablă etc. - în general, deșeuri -, dar puse în colaj cu multă meticulozitate și armonie; iar efectul coloristic este dat, majoritar, de bogăția și frumusețea motivelor populare românești din frânturi de veșminte autentice.Organizatoarea evenimentului, Mirela Dogaru, a declarat că are bucuria de a-l avea invitat de onoare pe artistul Nicu Cocioarvă: „În perioada de iarnă, am făcut o călătorie de informare în multe orașe din Ardeal și am rămas uimită cât de multe evenimente se organizează și cât de vie este inima țării. Asta m-a mâhnit oarecum și m-a ambiționat totodată să perseverez în încercarea de a obține aprobări pentru evenimente deosebite în Constanța și Mangalia”.Dacă, pe 26 iunie, a început Târgul de artizanat și handmade pe faleza Paradiso din Mangalia, care se va închide abia în septembrie, în perioada 28 iulie - 1 septembrie, se va derula Târgul de antichități în Parcul Diana Mangalia (la intrarea în Saturn).