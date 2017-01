Târg universitar pentru studenţii interesaţi să înveţe în străinătate

Târg universitar pentru studenții interesați să învețe în străinătate

Ştire online publicată Luni, 10 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Tinerii interesați să studieze în străinătate vor putea afla toate informațiile necesare despre oferta universităților cu ocazia Târgului Internațional RIUF, organizat la București pe 15 și 16 martie, la care vor participa peste 100 de instituții de învățământ superior din 17 țări. Pe lângă ediția din București a târgului, găzduită de Teatrul Național, vor fi organizate și două ediții regionale, programate în alte două centre universitare importante din România: la Timișoara, pe 19 martie, și Iași, pe 21 martie. Exemple de politici educaționale Politica educațională a Marii Britanii, de pildă, oferă posibilitatea tuturor cetățenilor UE să își plătească taxele de școlarizare, care se ridică, la universitățile de stat, la aproximativ 3.000 GBP/an, printr-un împrumut oferit de guvernul Marii Britanii. Împrumutul, „Tuition Fee Loan”, impune numai două condiții celor interesați. Viitorii studenți trebuie să păstreze un standard academic înalt pe parcursul studiilor și trebuie rambursat la finalizarea școlii. Rambursarea împrumutului se va face numai în momentul în care aplicantul își va termina studiile și va câștiga cel puțin 15.000 GBP pe an. Bani se vor înapoia eșalonat pe mai mulți ani, iar limita de venit anual poate să difere în funcție de țara unde aplicantul va alege să își înceapă cariera. Mai mult decat atât, unele din universitățile din Marea Britanie oferă burse care pot acoperi până la 50% din costurile de cazare și masă în campusul universitar. De asemenea, oricărui student i se oferă posibilitatea de a lucra part-time (maxim 20 ore/săptămână), cu un salariu minim de 5 GBP/oră. În Danemarca, studiul universitar este gratuit pentru studenții din țările UE, care sunt supuși aceluiași sistem de admitere ca și cei danezi. Programele de studiu sunt bazate în foarte mare măsură pe aplicarea practică a cunoștințelor în cadrul companiilor private care se implică activ în managementul instituțiilor de învățământ superior. Colegiile din Danemarca au dotări foarte bune tocmai prin intermediul acestui parteneriat cu companiile. Cheltuielile legate de cazare și masă pot fi plătite prin salariul dintr-un part-time(maxim 15 ore/săptămână) cu un salariu minim de 13 euro/oră. Majoritatea programelor universitare din Franța la instituțiile de stat au costuri de școlarizare cuprinse între 300 și 600 euro / an pentru cetățenii UE. Există și accesul la programe de burse și granturi oferite de diverse instituții guvernamentale franceze cât și prin intermediul acordurilor bilaterale între Guvernul României și cel Francez. Costurile de întreținere în Franța sunt estimate în jurul sumei de 1000 euro / lună, însă, acestea pot varia în funcție de oraș. Pentru a susține o parte din aceste costuri orice student are posibilitatea de a lucra part-time cu un salariu minim garantat de 8,44 euro / oră. Studiul universitar în Olanda a devenit mult mai accesibil pentru studenții veniți din UE. Majoritatea programelor universitare au un cost anual de aproximativ 1500 - 2000 euro. Pentru a acoperi acest cost, agenții guvernamentale olandeze, cum ar fi Nuffic, oferă burse și granturi. De asemenea, burse sunt puse la dispoziție și prin intermediul parteneriatelor bilaterale între guvernele celor două țări. Învățământul german implică taxe care situează în jurul sumei de 500 euro / semestru pentru studii de licență și puțin mai ridicate pentru studii post-universitare. Ca regulă de bază, în momentul aplicării și acceptării în cadrul unei institutii, orice student internațional trebuie să facă dovada deținerii unei finanțări minime de 500 euro / lună pentru costurile de întreținere. Însă, de cele mai multe ori, această sumă nu este suficientă. Studenților li se dă posibilitatea să lucreze și pot aplica pentru un permis de muncă. Orice venit sub 400 euro / lună este neimpozabil, însă, orice persoană poate avea mai multe slujbe part-time, așa numitele minijob sau „400-euro job”, nedepășind 20 ore/săptămână. Studenții aplicanți în Germania au acces la nenumărate posibilități de bursă, fie prin intermediul agențiilor guvernamentale germane (DAAD), fie prin intermediul programelor comunitare, fie direct burse acordate de instituțiile de învățământ.