Târg expoziţional la Constanţa, pentru elevii care vor să facă facultatea în străinătate

Târg expozițional la Constanța, pentru elevii care vor să facă facultatea în străinătate

Elevii de liceu sunt invitați astăzi și mâine la târgul expozițional UniversiDay, unde pot afla oportunități de studiu în străinătate și în România, precum și oportunități de voluntariat și dezvoltare profesională.Caravana educațională se află astăzi, până la ora 15, la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, iar mâine, între orele 9 și 15, va fi la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”.Evenimentul este organizat de grupul Educativa și reunește reprezentanți ai universităților din țară și străinătate, precum și reprezentanți ai organizațiilor studențești.Printre expozanți se numără The Entrepreneurship Academy, prima facultate de antreprenoriat din România, programe de consiliere pentru studii în Europa (Edmundo, Universalio și Edmerica), program de consiliere pentru alegerea facultății în România (optiuni.ro), University of Westminster din Marea Britanie, Hanze University of Applied Sciences din Olanda, Universitatea „Ovidius” din Constanța și Universitatea Maritimă din Constanța.