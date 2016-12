Tânjim la şcoli profesionale ca-n Germania, dar uităm de sărăcia educaţiei româneşti

Tânjim la școli profesionale ca-n Germania, dar uităm de sărăcia educației românești

La începutul săptămânii, Colegiul Comercial „Carol I” a găzduit, la inițiativa ISJ Constanța, o întâlnire de lucru pentru dezbaterea publică a proiectului Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, în scopul pregătirii planului de școlarizare al anului școlar 2017-2018.La întâlnire au participat inspectorul școlar general Zoia Gabriela Bucovală, împreună cu inspectorii pentru învățământul profesional și tehnic Gabriela Carmen Neagu și Daniela Frangopol, expertul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice - Florin Mărginean (coordonator regional), subprefectul județului Constanța Levent Accoium, reprezentanți ai autorităților locale (primari și consilieri locali), membrii Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social și Formării Profesionale Constanța, precum și directorii unităților de învățământ profesional și tehnic din județul Constanța, care au avut alături operatorii economici - parteneri de pregătire practică ai elevilor.În prezent, există deja peste 350 de parteneriate și contracte-cadru încheiate între unitățile de învățământ și agenții economici din județul Constanța, în scopul pregătirii practice a elevilor de la liceul tehnologic clasele IX-XII sau din clasele IX- X-XI învățământ profesional.Și pentru că nu a participat la întâlnirea de zilele trecute, am dorit să aflăm și opinia președintelui Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Iulian Gropoșilă, cel care, la nivelul consiliului național al IMM-urilor, a fost implicat în numeroase proiecte și tocmai de aceea cunoaște foarte bine sistemul de învățământ dual.„De doi ani ne tot aflăm în faza de consultare publică în ceea ce privește acest învățământ profesional dual, care, de fapt, înseamnă școală profesională. Și de fiecare dată am precizat că sunt două mari componente care ar putea conduce la dezvoltarea acestui sistem, ambele având la bază creșterea finanțării educației. Fără resurse degeaba facem legi. Decât să mai facem teorie 100%, iar practică deloc… este inoperabil sistemul. Învățământul dual din Germania, care este invocat în toate demersurile pe care le-am făcut până acum, este un sistem extrem de bun, dar care are niște resurse extraordinare. Statul oferă resurse pentru finanțarea profesorilor, comunitatea locală, respectiv administrația publică locală, oferă resurse pentru infrastructură și tot ce înseamnă investiții.La noi, școala profesională oferă o subvenție de 200 lei lunar, care unui copil din mediul rural nu-i acoperă nici măcar cazarea. Atâta timp cât elevul nu are acoperite costurile existențiale, vorbim degeaba de învățământ dual. Este incomparabil ce avem noi în România cu ce există în Germania. Acolo, din clasa a IX-a, 70% dintre absolvenți se îndreaptă către școala profesională. În primul rând, inserția pe piața muncii are loc într-un termen relativ scurt. Elevul rămânea la școală în clasele a IX-a și a X-a, timp în care primea 300-400 euro și avea și contract de ucenicie cu firma unde făcea practică trei-patru zile pe săptămână, de unde mai lua alte 300-400 euro. Deci un copil în sistemul profesional din Germania primește între 500 și 800 euro lunar. Iar la finalul școlii, contractul de ucenicie se transformă în contract de angajare. Deci deja pe la 17 ani era integrat pe piața muncii și cu un salariu care îi permitea să supraviețuiască fără problemă. Dacă nu luăm în serios aceste exemple, rămânem la stadiul de povestitori neinițiați”, a mai adăugat Gropoșilă.În cazul învățământului profesional dual, solicitările operatorilor economici vor fi adresate direct CNDIPT, până la data de 13 ianuarie 2017, pe adresa de email: vet@tvet.ro, iar solicitările de școlarizare prin învățământ profesional, ca și până acum, Inspectoratului Școlar, până la data de 29 decembrie, pe adresa de email: isj-cta@isjcta.ro sau fax 0241.618880.ISJ Constanța va centraliza toate solicitările și va stabili, conform calendarului MENCS-CNDIPT, unitățile cu învățământ profesional care vor școlariza elevi pentru calificările cerute de piața muncii.