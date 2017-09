Tânăra care vrea să ia mările şi oceanele în piept. Cine este şefa de promoţie de la UMC

Tânăra care vrea să ia mările și oceanele în piept. Cine este șefa de promoție de la UMC

Fata povestește că în urmă cu câțiva ani, când era încă la liceu, și-a dorit să facă mai multe decât colegii săi, motiv pentru care a devenit voluntar la un ONG, participând astfel la diferite activități de voluntariat pentru mediu, de dezvoltare a creativității împreună cu copiii din centrele de plasament etc.„În cadrul acestor activități am reușit să îmi identific aptitudinile și să lucrez asupra lor, fiindu-mi mai ușor ulterior să îmi dau seama ceea ce vreau să aprofundez prin studii universitare. Astfel am ajuns să mă înscriu la Universitatea Maritimă din Constanța, specializarea Ingineria și Protecția Mediului în Industrie. Această specializare îmi satisfăcea dorința de a cunoaște mediul, având materii extrem de interesante, precum: biodiversitate, ecologie, biotehnologii de mediu, surse neconvenționale de energie, combinat cu dezvoltarea aptitudinilor tehnice prin latura de inginerie a specializării. O parte din materiile „inginerești” le desfășuram împreună cu colegii de la specializarea electromecanică navală, unde proporția băieților era semnificativă. Desigur, nu lipsea nici partea de competitivitate, ceea ce anima, în fond, viața de student. Interesant este faptul că permanent aveam posibilitatea să participăm la activități organizate în cadrul universității, unde puteam aprofunda ceea ce ni se preda la clasă, prin lucrări practice, sesiunile de comunicări științifice desfășurate, seminariile pe diferite teme de mediu și posibilitățile de practică pe care universitatea ni le obținea la diferiți operatori din domeniile de studiu universitare existente”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Adriana Bordaș.Pentru că setea de cunoaștere a fetei a devenit tot mai acută, ea și-a dorit sa aprofundeze și domeniul economic, participând constant la workshop-uri în acest sens. Așa se face că după terminarea primului an de studiu la UMC, a fost admisă în anul I la specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Universității „Ovidius”.„Deși a fost dificil inițial, prin organizare și planificare am reușit să parcurg ambele facultăți în aceeași perioadă. Decizia de a investi cea mai mare parte din timpul meu în studiu a fost una personală, iar dorința provine din faptul că am crescut cu exemplul de independență și implicare, dat de părinții mei, fapt care m-a motivat permanent să fiu activă pe toată perioada studiilor. Evident, extrem de importanți au fost și mentorii, Universitatea Maritimă având profesori care mi-au insuflat dorința de cercetare și aprofundare a subiectelor studiate, abordându-le prin studiu individual și prezentându-le la sesiuni de comunicări științifice atât în cadrul universității noastre, cât și la universități partenere, cum este și Academia Navală „N.Y. Vaptsarov” din Bulgaria, obținând constant rezultate meritorii”, a completat Adriana.Ea își amintește foarte clar de momentul în care a participat la un bootcamp de dezvoltare personală, în care trebuia să-și identifice limitele prin probe extreme outdoor.La una dintre probe, la un moment dat s-a oprit, iar atunci un alt participant a făcut-o să înțeleagă că în viață nu trebuie să renunțăm niciodată la ceea ce ne interesează cu adevărat. De atunci, proaspăta absolventă și-a propus să plece mereu acasă mândră de ea și implicarea ei în orice domeniu.Fata spune că pe viitor vrea să se axeze pe partea de mediu și cercetare, dar ar vrea să îmbrățișeze și cariera de dascăl. Până atunci, însă, Adriana va urma masterul la Politehnica București, va încerca să plece și în câteva voiaje ca inginer de mediu și apoi, probabil, se va duce la catedră, unde va putea învăța și alți tineri ce înseamnă mediul și bucuria de a fi inginer în acest domeniu de activitate.