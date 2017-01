Tabloul culturii irlandeze, în „Rhythm of the Dance“

Turneul Companiei Naționale de Dans a Irlandei, intitulat „Rhythm of the Dance”, s-a încheiat în România, nu înainte însă ca artiștii să performeze în fața constănțenilor pe scena Casei de Cultură. Potrivit lui Iosif Gheorghiu, directorul de marketing și imagine al Asociației Culturale de teatru, muzică și film „Dracula”, turneul artiștilor irlandezi a debutat în România pe data de 21 februarie, la Timișoara. „Ei au venit pe 20 seara direct de la Munchen, unde au fost într-un turneu de trei săptămâni”, a precizat Iosif Gheorghiu. După aceea, turneul a continuat pe 22 februarie la Arad, pe 23 la Târgu Mureș, pe 24 la Cluj, pe 25 la Brașov, pe 26 au fost la Sala Palatului la București. Nu în ultimul rând, pe 27 au oferit un spectacol de excepție la Constanța, iar pe 28 februarie au încheiat turneul românesc la Craiova. În această seară, artiștii urmează să se întoarcă în țara lor, pentru ca pe 6 martie să plece într-un nou turneu, de o lună, în America. Un spectacol în premieră Pentru prima oară dansurile irlandeze au venit la Constanța și au o coregrafă nouă: celebra Doireann Carney, care a deschis jocurile olimpice, în 2009, cu „Rhythm of flame”. Combinând diferite ge-nuri muzicale și costume desprinse parcă din povești, formația, alcătuită din peste 40 de dansatori și trei soliști vocali, face din fiecare scenă de spectacol un adevărat tablou al culturii irlandeze. Artiștii au lucrat luni la rând pentru acest spectacol, adus, în premieră, în România. De asemenea, pe lângă artiștii care au performat cu grație, constănțenii au avut șansa de a asculta trei voci de tenori, însoțite de muzica live a celor șapte muzicieni. „Este un spectacol nou. Anul trecut ei au fost pentru prima oară în România cu un altfel de spectacol, tot o reprezentație de dansuri irlandeze, dar cu altă tematică”, ne-a mai spus Iosif Gheorghiu. Potrivit aceluiași interlocutor, artiștii irlandezi vor reveni și anul viitor, pentru că le place România. Tradiții în pas de dans Extravaganța muzicii și ritmul alert specific dansurilor irlandeze exprimă bogăția și talentul locului. Spectacolul reprezintă o epopee-inspirație, retrăind o călătorie a celților irlandezi de-a lungul istoriei. Folosind forme de artă modernă, de dans și muzică, în acest spectacol bogat, elementele ce țin de contemporan se întrepătrund cu elementele vechi. Combinând dansul și muzica tradițională cu cele mai moderne tehnici, spectacolul constituie o poveste de mii de ani, executat cu toate avantajele unei reprezentații moderne. „Rhythm of the Dance” a anunțat o nouă eră în divertismentul irlandez, pe plan internațional fiind evaluat ca unul dintre cele mai aglomerate și cele mai populare spectacole de dans din lume. Nicoleta BUJOR