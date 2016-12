Tabăra Internaţională de pictură, în prag de vernisaj

Tabăra Internațională de pictură, în prag de vernisaj

Astăzi, artiștii plastici participanți la cea de-a XI-a ediție a Taberei Internaționale de Pictură de la Medgidia ar trebui să-și finalizeze lucrările, pentru a le putea expune sâmbătă, 9 august, în ziua vernisajului. Evenimentul va avea loc începând cu ora 18, în foaierul Casei de Cultură „Lucian Grigorescu”.De o mare însemnătate pentru viața cultural-artistică a municipiului Medgidia, tabăra adună an de an pictori consacrați cu portofolii impresionante, dar și artiști talentați aflați la început de drum. Ediția de anul acesta s-a dorit a fi una a diversității culturale, reunind 14 pictori din șapte țări: Turcia, Irak, Algeria, S.U.A., Italia, Republica Moldova și România.După vernisajul taberei, toți pictorii, invitații, dar și locuitorii orașului ce iubesc muzica de cor sunt așteptați în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor unde, începând cu ora 19, va susține un recital Grupul Song, reunit după 20 de ani, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga.