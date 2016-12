Tabăra de pictură "Pontul Euxin", apreciată de critici

Muzeul de Artă Constanța găzduiește lucrările artiștilor participanți la Tabăra de pictură „Pontul Euxin“. Vernisajul expoziției a avut loc, duminică seară, în prezența autorităților locale și a unor importanți oameni de cultură.La vernisaj a participat omul de afaceri Florin Cârstocea, cel datorită căruia Tabăra de pictură a ajuns la cea de-a III-a ediție, conf. univ. dr. Daniela Țurcanu Caruțiu, de la Universitatea „Ovi-dius”, reprezentantul Guvernului în teritoriu, prefectul Constantin Ion, primarul municipiului Decebal Făgădău.Omul de afaceri Florin Cârstoceane-a mărturisit că a pornit de la ideea de a-i ajuta pe tinerii artiști: „Lucrările de anul acesta sunt lucrări de o reală valoare artistică. Acest lucru mă face să mă bucur și să mă gândesc la o a patra ediție a taberei, deși nu este ușor să organizezi o astfel de manifestare. Dorim să transformăm această tabără într-una de talie internațională”.Coordonatorul artistic Daniela Țurcanu Caruțiu a declarat că tabăra de pictură Pontul Euxin din acest an s-a aflat sub semnul Luminii: „Prima ediție - Briza Mării - a fost scăldată de Lumina Cerului și a Mării, ediția a doua - Creștinismul în Dobrogea - a fost pătrunsă de Lumina Sacră interioară, iar cea de-a treia ediție «Dobrogea interbelică - de la Sulina la Balcic» s-a împărtășit din Lumina exterioară, secretă a ținutului dobrogean, «poarta de aur»ce leagă Orientul de Occident. Iată cele trei tipuri de Lu-mină venite prin surse diferite de la Dumnezeu.Lumina a fost și aceea care a călăuzit pașii artiștilor, pe plajele cu nisipuri aurii la Sulina sau argintii la Balcic, pe pământul ars al dealurilor Dobrogei, pe canalele încărcate de nuferii albi și galbeni ai Deltei, în grădinile pline de flori sau în Capela «Stella Maris» a Reginei Maria de la Balcic, în cimitirul monument de cultură și civilizație de la Sulina, unde au aflat-o pe Prințesa Moruzzi. Meritul substanțial în existența acestei tabere, care a oferit artiștilor posibilitatea de a se documenta la Sulina, în Delta Dunării la Mila 23, la Balcic și Cap Kaliacra, îi revine domnului Florin Cârstocea, iubitor de pictură și colecționar. Domnia sa a finanțat cu generozitate în totalitate întreaga manifestare, oferind artiștilor posibilitatea lucrului în «plein air», schimbul de experiență între diferitele școli de pictură românești, iar la vernisaj o plachetă de onoare, un catalog într-o ediție de lux și un premiu pentru parti-cipare.”Cei 17 artiști care expun pe simezele muzeului provin din centrele universitare Cluj, Iași, București și Constanța și au expus pe simezele muzeului 95 de lucrări. Astfel de la Cluj a participat: Istvan Duka Kudor, Ioana Popa, Vali Ionescu, Gabriel Lăpușan, de la Iași: Zamfira Bârzu, Adrian Crâșmaru, Rodica Crâșmaru, Oana Ciubotariu, de la București: Andrei Tudoran, Dragoș Bojin, Răzvan Radu și de la Constanța: Daniela Țurcanu, Georghe Caruțiu, (invitați de onoare) George Mircea, Dominic Vârtosu și Laura Macri.Tema din acest an a fost una generoasă, iar constănțenii au la dispoziție doar 10 zile să admire lucrările talentaților artiști.