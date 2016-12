Surprizele noii stagiuni la Teatrul de Stat Constanţa

Surprizele noii stagiuni la Teatrul de Stat Constanța

Întâlnirea de ieri, cu presa constăn- țeană a echipei de la Teatrul de Stat a debutat cu un moment aniversar, dedicat unuia dintre cei mai îndrăgiți colaboratori ai jurnaliștilor constănțeni. Pe 3 octombrie se împlinesc fix 35 de ani de când consultantul artistic Anaid Tavitian se identifică, nu numai prin timbrul vocal, dar până la simbioză cu teatrul de la malul mării. În 1978, Anaid Tavitian finaliza cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cine-matografică „I.L. Caragiale“ din București, Facultatea de Teatru, cinematografie, televiziune, secția Arta și metodologia spectacolului, fiind repartizată la Constanța, ca referent literar la „păpuși”.„Teatrul a fost întotdeauna o a doua mea familie. Pe 3 octombrie, acum 35 de ani, am venit prima dată în teatru, într-o lume care-mi era deja familiară, pentru că veneam la teatru de la vârsta de 2 ani. Iubesc în egală măsură și actorii, dar și pe cei din spatele scenei, care sunt nevăzuți și fac atât cât pot ca această mașinărie să meargă cât mai perfect”, a fost declarația de suflet a luiDespre spectacolul programat în dublă reprezentație, sâmbătă, 5 octombrie, și duminică, 6 octombrie - „Escrocii” -, Bogdan Caragea, cel care semnează regia, adaptarea și ilustrația muzicală, declara că l-a ales dintr-o nostalgie legată de întâlnirea cu celebrul actor, comediant, dramaturg, regizor, textier, scenarist, poet francez Robert Lamoureux.„Este mai repede un pamflet social care se referă în mod special la inexactitățile societății franceze din urmă cu 50 de ani. Este povestea a doi-trei-patru-șapte oameni care încearcă să păcălească și să se păcălească și să parvină din găinării deloc mici”, afirma ieri directorul de producțieÎntrebat ce piese se vor juca stagiunea aceasta pe scena Teatrului de Stat, directorul artistica răspuns că, pe lângă nouă piese din repertoriul clasic, precum „Gaițele”, „Desculț în parc”, „Gâlcevile din Chioggia”, „Bolnavul închipuit”, „Scaiul”, „Titanic Orchestra”, „Năpasta”, „Omul, bestia și virtutea” și „Să ne răzbunăm, iubito” - publicului constănțean i se pregătesc multe surprize.„La începutul lunii noiembrie vrem să venim cu o altă premieră «O zi de vară» în regia lui Adrian Tamaș (fiul scriitoarei constănțene Cristina Tamaș). De asemenea, se lucrează la un proiect de teatru dans în coregrafia lui Călin Hanțiu, care are în vedere anumite momente ale vieții Mariei Tănase. Și îl așteptăm pe maestrul Dominic Dembinschi, care este nerăbdător să se întoarcă în Constanța, unde a mai montat. Suntem în discuții cu mulți regizori, important este să putem porni la drum. Ne dorim foarte mult să ne regrupăm ca oameni de cultură și de aceea îmi doresc de acum încolo pe lângă o premieră să existe și o lansare de carte sau o expoziție de pictură. Să realizăm un eveniment multicultural. Chiar vrem să aducem spectacole de muzică, mai precis de jazz, folk, muzică și poezie împreună cu actorii teatrului, pentru care am avut deja discuții cu nume cunoscute printre care și Harry Tavitian”, a declarat Dana Dumitrescu.