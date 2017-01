Surprizele lui Făurar, pe scena Teatrului „Oleg Danovski“

Conducerea Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ din Constanța a ales, pentru această lună, un „buchet“ din cele mai frumoase lucrări pe care această instituție le are în repertoriul său.Sâmbătă, 8 februarie, de la ora 18,30, „Traviata” lui G. Verdi va prinde viață prin intermediul soliștilor Roxana Bageac, Răzvan Săraru, Ionuț Pascu (București), Lucia Mihalache, Bogdan Sandu, Bogdan Ocheșel, Marius Eftimie, Laurențiu Severin, Ionela Duma, Andrei Baican. La pupitrul dirijoral, Gheorghe Stanciu. Duminică, 9 februarie, de la ora 18,30, „Răpirea din Serai”, de W.A. Mozart, îi va avea în distribuție pe soliștii Bogdan Ocheșel, Mihaela Ionescu, Smaranda Drăghici, Doru Iftene, Bogdan Sandu, Constantin Acsinte. Dirijor, Tiberiu Oprea. Miercuri, 12 februarie, de la ora 18,30, în Foyer Teatru este progra-mată o seară lirică având-o drept solistă pe soprana Smaranda Drăghici. Concertul Extraordinar de vineri, 14 februarie, ora 18,30, al cărui dirijor va fi Cristian Brâncuși, va cuprinde lucrări semnate de Men-delssohn-Bartholdy - Uvertura „Hebridele”, Respighi - Adagio con variazioni pentru violoncel și orchestră, Haydn - Concertul în Do major pentru violoncel și orchestră, Mozart - Simfonia nr. 36 în Do major, KV425 „Linz”.Sâmbătă, 15 februarie, de la ora 18,30, „Tosca” de G. Puccini îi va avea ca soliști pe Stela Sârbu, Răzvan Săraru (debut), Ștefan Ignat (București), Constantin Acsinte, Laurențiu Severin, Doru Iftene, Marius Eftimie, Mihaela Ionescu. Dirijor, Radu Ciorei. În sfârșit, duminică, 16 februarie, de la ora 18,30, și-a făcut loc și o seară de balet. „Spărgătorul de nuci”, de P.I. Ceaikovski, îi va avea ca soliști pe Horațiu Cherecheș, Alis Tarcea, Sergiu Dan, Eliza Maxim, Adrian Mihaiu.Miercuri, 19 februarie, ora 18,30, în Foyer Teatru este programată o seară camerală cu Duo „Archi”. Soliști - Carmen Simion (vioară), Adeline Penescu (violă). Joi, 20 februarie, la matineu, de la ora 11, „Micuța Dorothy”, S. Kerim și M. Țeicu, îi va avea ca soliști pe Bogdan Ocheșel, Roxana Bageac, Smaranda Drăghici, Garofița Gâdei, Ștefan Lepădatu, Raluca Daraban, Elena Moșteanu, Silvia Simionescu, Veronica Coman, Mihaela Ionescu, Daiana Gavrilescu, Adrian Bădilă, Bogdan Sandu, Laurențiu Severin. Sâmbătă, 22 februarie, ora 18,30, „My Fair Lady”, de Fr. Loewe. Soliști - Lucia Mihalache, Liviu Manolache, Lică Gherghilescu, Constantin Acsinte, Cristina Oprean, Gabriela Dobre, Bogdan Sandu, Carmen Clenciu, Daiana Gavrilescu, Constantin Botezatu, Lau-rențiu Severin, Adrian Bădilă, Octavian Minea, Silvia Simionescu, Bogdan Ocheșel, Marian Irimia, Robert Safta, Anișoara Botezatu, Iulian Bratu, Constantin Dragomir, Veronica Coman, Luminița Cristea, Raluca Daraban, Mihai Dinu, Ștefan Lepădatu. Dirijor - Gheorghe Stanciu.Duminică, 23 februarie, ora 18,30, „Don Quijote”, Ch. Minkus. Soliști - Miura Nozomi, Adrian Mihaiu, Akari Manabe, Horațiu Cherecheș, Antoniu Gheorghiu, Cezar Buculei, Alis Tarcea, Ayaka Kishi, Yeji Kim, Cecilia Ursul. Miercuri, 26 februarie, ora 18,30, în Foyer Teatru, o nouă Seară Lirică, cu Laura Eftimie (soprană), Doru Iftene (tenor), Marius Eftimie (bariton), în calitate de soliști. Concertul Simfonic programat vineri, 28 februarie, de la ora 18,30, îl are ca dirijor pe Daniel Enășescu, iar în program sunt lucrări semnate de Rossini - Uvertură la opera „Scara de mătase”, Ceaikovski - Suita de balet „Spărgătorul de nuci”, Dvorak - simfonia nr. 9 în mi minor, op. 95, „Din lumea nouă”.Profitați de pachetele promoționale Conducerea acestei instituții dorește să reamintească meloma-nilor interesați că pentru spectaco-lele susținute de colectivul teatrului în anul 2014, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” inițiază un sistem de pachete promoționale. Această inițiativă va permite achiziționarea unui număr de bilete la preț foarte convenabil (10 lei), pentru oricare dintre spectacolele susținute de instituție. Pachetele promoționale conțin 10, 20 și, respectiv, 30 bilete. Cei care achiziționează pachete de 20 și de 30 de bilete beneficiază și de două, respectiv, trei invitații gratuite la spectacolele din anul curent. Valoarea unui pachet este de 100, 200 sau 300 de lei (10 lei per bilet) și două sau trei spectacole gratuite. Pachetul este valabil pe toată perioada anului 2014 și poate fi folosit la toate spectacolele susținute de colectivul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (operă, balet, concert simfonic, operetă, recitaluri, gale), excepție făcând perioada celei de-a XXXX-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, când vor fi puse în vânzare alte tipuri de bilete. Biletele incluse în pachet și cele două sau trei invitații trebuie validate cu cel puțin 24 de ore înain-tea evenimentului ales, când se vor rezerva și locurile, în funcție de locurile rămase libere în diagrama sălii la data rezervării. Rezervarea se poate face la casa de bilete din incinta teatrului sau la tel. 0241/481.460 sau 0723/882.987.