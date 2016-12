Surprizele Festivalului Naţional de Teatru "Tanţa şi Costel"

Surprizele Festivalului Național de Teatru "Tanța și Costel"

Festivalul Național de Teatru „Tanța și Costel”, ajuns la cea de-a patra ediție, debutează, la finalul lunii septembrie, pe scena Cercului Militar Medgidia. Opt trupe de teatru vor oferi publicului o dovadă a talentului lor, punând în scenă piese din repertoriul național și internațional. Festivalul aduce în fața spectatorilor trupe de amatori, având ca scop promovarea teatrului românesc, sub toate formele sale.În acest an, la festival vor participa trupe din șapte localități: Mediaș, Lugoj, Roman, Brașov, Focșani, Iași și Medgidia.Festivalul „Tanța și Costel” are, în fiecare an, diferite dedicații simbolice, anul acesta fiind sărbătorit actorul, cel care urcă pe scenă, cu emoții sau fără, însă oferă mereu publicului o parte din sufletul său.Festivalul are loc la Medgidia, în perioada 25-27 septembrie, iar programul este unul divers, cu două piese de teatru în primele două seri și una în ultima seară. Publicul va putea urmări piesele „Omul care a văzut moartea”, de Victor Eftimiu, „Încurcă lume”, de A. Herz, „Oameni moderni”, de Aura Buzdugan, „Fluturi, fluturi”, de Aldo Nicolaj, „Gunoierul”, de Mimi Brănescu, „Câmpul de luptă pentru oameni și pământ”, după Matei Vișniec, și „Regele Lear, în noaptea revelionului”, după Tudor Popescu.Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Medgidia, împreună cu Statul Major General, Statul Major al Forțelor Terestre, Garnizoana Medgidia și Cercul Militar Medgidia.