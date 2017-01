Surprize-surprize la Evaluarea Naţională. Ce se întâmplă cu lucrările elevilor

3

Doamna stan, imi retrag cele spuse!

Va rog, nu myo luati in nume de rau! Eu myo regret singura fapta ce am facuto, si nu myo iert niciodata! Abia astazi am aflat in ce situatia financiara trista v-a aflati. Un client, pe cand myo platea, sacosa cu ardei, rosii si castraveti adica, myo zis, asa fara sa stie ca noi doua avem o relatie, ca cica va pus dnaul toata averea sub sechestru!!! Este adevarat?! Va rog num-i ascunde-ti adevarul! Atunci, brusc myo parut rau ca va-m cerut banii pe legumele si fructele luate de la mine! Nu stiam asa ceva! Ce aflasem era ca a-ti scos casa dintre valuri la vinzare si myo regretam daca plecati fara sa va platiti datoria la mine! De multe ori, stiti doar, va-m mai dat de la mine, in sacosa, in plus cate un castravete, un morcov- doi. Si m-a gandeam: ce ia-m facut eu lu' doamna stan, de ma evita?! Nu io fi placut marfa mea?! Nu io fi placut ca ma iau de ia prin presa ?! Deci, pana la coada, care este adevarul, doar dumnea-voastra stiti: daca aveti casa pe sechestru, cum ati scos-o si la vanzare, mama masi de treaba, ca eu nu mai inteleg nimica?! Sau nu este pe numele dumnea-voastra?! Aaa, da, acum vin de acasa! Pai, asa, sa te tot caute dnaul! Felicitari, buna mutarea!