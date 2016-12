Surpriză pentru absolvenţii de clasa a XII-a: dau Bacul mai devreme

Surpriză pentru absolvenții de clasa a XII-a: dau Bacul mai devreme

Așa cum a anunțat, actualul ministru al Educației, Mircea Dumitru, s-a ținut de cuvânt și a devansat sesiunea de Bacalaureat 2016-2017, conștient fiind că „învățământul preuniversitar are nevoie de mai mult decât schimbări de moment, ci are nevoie de schimbări structurale“.Toată lumea se aștepta și la scur-tarea la trei săptămâni a perioadei de examinare, dar față de anul trecut doar la proba C (orală) de Evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, în loc de cinci zile cât a fost în 2016 va fi trei zile în 2017.Așadar, absolvenții de liceu vor lua vacanță mai devreme, pe 26 mai 2017 (față de 3 iunie 2016), iar de aici vor decurge toate modificările.Înscrierea candidaților la Bacalaureat va avea loc în perioada 22 - 26 mai. Probele orale vor debuta pe 6 iunie, cu Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, urmată, pe 8 și 9 iunie, de Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pe 9, 12 și 13 iunie - Evaluarea competențelor digitale, iar pe 14 - 16 iunie evaluarea compe-tențelor lingvistice într-o limbă de circu-lație internațională.Prima probă scrisă la Limba și lite-ratura română va fi susținută pe 26 iunie, a doua zi proba la limba și literatura maternă - probă scrisă. Pe 28 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului, pe 30 iunie proba la alegere a profilului și specializării. Pe 5 iulie vor fi afișate rezultatele până la ora 16.00 și depuse contestațiile între orele 16.00 - 20.00. Între 6 și 9 iulie vor fi rezolvate contes-tațiile, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 10 iulie.La solicitarea comisiilor de baca-laureat județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilore scrise ori de afișare a rezultatelor, pre-cum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.Și apropo de rezultate, trebuie spus că atât la Evaluarea națională, cât și la Bacalaureat a fost scoasă prevederea conform căreia nota finală se modifică doar dacă există o diferență de 0,5 sutimi între notă înainte de contestație și cea de după.În schimb, cea de-a doua sesiune de Bacalaureat debutează cu o săptămână mai târziu decât anul acesta, prima probă orală fiind programată pe 21 august 2017 (în loc de 16 august în 2016). Motiv pentru care și sesiunea de toamnă se întinde până pe 6 septembrie.Prezent la Constanța zilele trecute, la dezbaterea regională desfășurată la Universitatea „Ovidius” pe tema evaluării rezultatelor învățării în sistemul preuniversitar, Marian Șuță, proaspăt numit director al Centrului Național de Evaluare și Examinare, afirma: „Vom avea o ședință în care vom discuta schimbarea structurii subiectelor de examen și adaptarea lor la cerințele actuale”, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă la anul va fi mai greu sau mai ușor pentru absolvenți.