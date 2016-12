Surpriză de proporţii la UMC! "Da, candidez pentru funcţia de rector"

Surpriză de proporții la UMC! "Da, candidez pentru funcția de rector"

Săptămâna aceasta, conform calendarului alegerilor pentru funcția de rector al Universității Maritime din Constanța, au loc depunerile de candidaturi, scrutinul pentru această funcție fiind decis pentru data de 9 decembrie.Ieri, la închiderea ediției, nu era depusă nicio candidatură, în schimb astăzi este convocat Senatul UMC pentru a se discuta un nou calendar de alegeri, întrucât actuala formă se pare că nu ar fi întrunit toate condițiile legale, în sensul că nu s-au scurs șase luni de la referendum pentru a se trece direct la votare.Așa încât, ieri, în urma discuției purtate cu prof. univ. dr. Cornel Panait, prorector, am reținut că cel mai probabil alegerea viitorului rector se va decala anul viitor. L-am întrebat dacă intenționează să candideze pentru această funcție și răspunsul a fost „DA, astăzi vă confirm că intenționez, pentru că îndeplinesc toate criteriile impuse pentru această candidatură!”.De asemenea, prof. univ. dr. Ghiorghe Bătrînca ne-a confirmat că intenționează să își depună candidatura pentru funcția de rector.În schimb, prof. univ. dr. Violeta Ciucur, actualul rector al cărui mandat încetează la data de 14 martie 2016, ne-a declarat că nu crede că va mai candida, dezamăgită și de un comunicat de presă pe care prof. univ. dr. Florin Iordănoaia l-a trimis tuturor publicațiilor constănțene.„M-au acuzat că «dezbin comunitatea academică»”Iată ce a transmis Florin Iordănoaia: „Doresc să informez opina publică din județul Constanța, care este interesată de ceea ce se întâmplă în învățământul superior de marină, că am luat decizia de a nu candida la funcția de Rector al Universității Maritime din Constanța.Motivele acestei decizii sunt următoarele: din luna ianuarie de când am anunțat despre intenția de a mă pregăti, în vederea unei eventuale candidaturi, am fost sistematic atacat și jignit de către membrii conducerii UMC, care au căutat permanent să minimalizeze importanța candidaturi mele, aducând în ridicol ideile și propunerile mele, jignindu-mă prin mesaje anonime, în loc să caute să dezvolte un dialog, pentru rezolvarea problemelor reale cu care se confruntă învățământul superior de marină.În luna septembrie am pus o serie de întrebări legate de situația Colegiului Nautic care funcționează în interiorul UMC, a modului cum sunt efectuate plățile pentru folosirea spațiilor și laboratoarelor UMC. De asemenea am pus întrebări legate de achizițiile publice, deoarece am descoperit întâmplător un inventar de materiale cumpărate recent, care aveau prețuri mai mari de 2-3 ori decât cele din magazinele din oraș. În urma acestor întrebări am fost atacat de mai mulți colegi, cu funcții de conducere în UMC, inclusiv membrii Consiliului de Administrație, care m-au acuzat că doresc «să dezbin comunitatea academică», că prin întrebările mele «arunc cu noroi în persoanele care au contribuit decisiv la dezvoltarea universității» și multe altele.Procesul electoral a fost viciat grav prin încălcarea legii, care prevede termenele în care se organizează alegerile pentru departamente, consiliile profesorale, senat, rector și decani. Am fost puși în fața faptului împlinit, când într-o zi de vineri am fost anunțați că miercuri, săptămâna următoare, vor fi alegeri pentru departamente și cei care doresc să își depună candidaturile. Această situație a urmărit în fapt crearea unui element de surpriză, ca să nu existe timp pentru dezbateri, analize și depunerea candidaturilor într-un orizont de timp rezonabil. Alegerile au reconfirmat, cu o singură excepție, pe cei care au fost în funcții până în prezent, considerați din «echipa Panait». Dar nu s-au respectat procedurile la alegerile pentru consiliile profesorale și senat, iar în continuare nu se respectă legea pentru alegerea rectorului.În fapt conducerea actuală a UMC, inclusiv cea a Senatului, urmăresc doar auto-favorizarea, deoarece același persoane doresc să conducă UMC și Senatul în perioada 2016-2020, prin încălcarea legii.În consecință, nu doresc să fiu părtaș la încălcarea Legii și la participarea într-un simulacru de democrație academică. Nu voi depune candidatura la funcția de rector și voi sesiza organele competente ale statului, pentru efectuarea unor controale și audituri corecte”.„Nu îi înțeleg comportamentul!”Revenind la dezamăgirea actualului rector vizavi de afirmațiile prof. Iordănoaia, prof. Ciucur afirmă că, zilele acestea, „toți colegii din UMC au primit pe mailuri planul managerial și CV-ul său, ceea ce ne-a lăsat de înțeles că dorește să candideze. Nu este vina mea că nu a fost ales în Senat și chiar nu îi înțeleg comportamentul. Tot ce scrie este nefondat. Eu am toate mailurile în care jignește colegii și nu am vrut să ieșim în presă pentru a le transforma în foiletoane. Poate că îi este greu să accepte și suferă că nu a câștigat la Senat, dar și mie îmi este greu să accept că într-o universitate cu o echipă care și-a sacrificat familia pentru a construi împreună ceva credibil și durabil se pot întâmpla asemenea derapaje. Tocmai din acest motiv am și condensat calendarul alegerilor, pentru a nu da prilej și motiv de scandal presei”, a mai adăugat actualul rector.Ieri dimineață, după cum ne-a informat prorectorul Cornel Panait, comisia centrală a pus la dispoziție „filmul” alegerilor din Senatul UMC tuturor celor care au contestat această procedură. „Trebuie să știți că nu s-a prezentat nimeni să răsfoiască măcar procesele verbale întocmite lsa momentul respectiv!”.xxxRămâne să aflăm astăzi ce se va întâmpla cu calendarul alegerilor, după întrunirea noului Senat la Universității Maritime Constanța.