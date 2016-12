Surpriză: Balet şi chansonete în lumini şi umbre

Surpriză: Balet și chansonete în lumini și umbre

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ ne pregătește o surpriză pentru finalul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului: spectacolul „L’heure d’or de Paris“ sau „Ora de aur a Parisului“.„O surpriză”, pentru că regizorul-coregraf și-a lăsat imaginația să hălăduiască nefiind constrâns de un libret, un decor impus sau o poveste. Cel care l-a conceput ne-a dat însă câteva indicii despre spectacolul pe care-l pune la cale. El este Horațiu Cherecheș, aplaudat îndelung atât ca prim balerin al baletului constăn-țean, cât și ca regizor - coregraf al „Cenușăresei” și al spectacolului de balet contemporan „Agon”.Acesta vorbește cu pasiune despre fiecare proiect al său. L-am simțit astfel la „Cenușăreasa”, iar la premieră s-a văzut că nu e doar un pasionat povestitor. Se implică profund în fiecare proiect al său și ajunge astfel la inimile spectatorilor care-l aplaudă cu frenezie. Spec-tacolul cu nume franțuzesc e de fapt „o pagină de istorie a muzicii franceze, readusă în realitate”, după cum l-a gândit coregraful.Prima parte este balet clasic spre neoclasic pe muzica unor compozitori francezi celebri, ca Debussy, Gounod, Massenet și Saint-Saens. Al doilea act e dedicat chansonetelor odată cântate de Edith Piaf, Charles Asnavour, Enrico Macias ori Jaques Brel care, sâmbătă, vor fi interpretate de sopranele Bianca Ionescu, Daniela Vlădescu și de baritonul Marius Eftimie. Pe o coregrafie bazată pe voci și pe accente vor dansa Amalia Mîndruțiu, Eliza Maxim, Rie Aoyagi, Delia Luca, Laima Costa, Kanoko Suzuki, Costea Ayla, Yukimi Otsuka, Adrian Mihaiu, Sergiu Dan, Jeonil Yoon, Mihai Pâslaru, Sorin Gâlcă și Horațiu Cherecheș.„Spre final, este un moment pe muzica Larei Fabian, pe care dansează șase băieți și o fată. Cât ține muzica - 3 minute - fata nu atinge solul”, ne-a dezvăluit coregraful. „După repetiția de ieri, de la scenă, sunt foarte încântat. Și pentru asta țin să le mulțumesc colegilor, tineri dornici să danseze. Îmi face o mare plăcere să dansez cu ei. Jeonil Yoon (n.r. - coreeanul din corpul nostru de balet), care a venit după ce începusem proiectul, când a văzut coregrafia, a vrut și el să intre în spectacol” , zâmbește cu încântare, cu încredere, dar și cu emoții balerinul-coregraf. Și a făcut. Are o melodie întreagă pentru el: „Ne me quitte pas”. Gândit inițial ca un dans între oglinzi apă și paravane, fiecare element având simbolistica sa bine conturată artistic, din lipsa fondurilor a rămas un spectacol de lumini și umbre proiectate pe pânză. „Am mers pe ideea de teatru Kabuki - o com-binație a ideogramelor pentru cântec, dans și artă, într-un decor de lumini și umbre. Iar aici vreau să-i mulțumesc tânărului nostru maestru de lumini, Theodor Petrilă, care face o treabă excepțională”. Iar din ce am văzut și noi la repetiții, s-a mers pe o idee foarte bună.v v vȘi pentru că oglinzile și apa nu au fost scoase definitiv din decor, doar amânate până la vremuri mai bune, vom prezenta puțin ideea inițială a regizorului, pentru că sună fascinant. Oglinzile instalate în un-ghiuri mai mult sau mai puțin drepte pe scenă aveau rolul de a reflecta și apa - mediul de dans al balerinilor - și ea, în felul ei, o oglindă, dar mult mai fragilă. Paravanele, opuse oglinzilor, aveau sarcina de a împiedica repetarea obsesivă a imaginilor din oglinzi. Și luminile jucându-se între cele trei elemente dansau o dată cu balerinii.„Oglinda reprezintă arta în încer-carea ei de a transcede spre realități în care am dori să ajungem și pe care le dorim fără sfârșit, asemenea orizontului nesfârșit din oglindă. Oglinda este cea care reflectă evenimentele, martora acestora, dar și cea care redă imaginea inversă, fiind o îndepărtare de principiu și esență, dar, în același timp, locul de convergență între existență și iluzia existenței. Paravanul este în contrast direct cu oglinda, închide spațiul intim, asemenea cotidianului material al acestei existențe.Apa simbolizează substanța primordială din care se nasc și se întorc toate formele, prin regresiune sau cataclism”, e un extras din prezentarea coregrafului în care subliniază că „un aport esențial îl are muzica cântată live în vederea transmiterii fiorului artistic al temei”.v v vPremiera unui spectacol, care se anunță de excepție, are loc sâmbătă, 10 noiembrie, pe scena Teatrului „Oleg Danovski”. Asistent coregrafie e Monica Cherecheș; regie de culise - Gelu Râpă.Prețul biletelor este între 20 lei (elevi, studenți și pensionari) și 40 de lei.