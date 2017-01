Superstiţii legate de noaptea dintre ani

Superstiții legate de noaptea dintre ani

Vineri, 28 Decembrie 2012

l Un obicei al nopții dintre ani este cel al sărutului sub vâsc, planta sacră în tradiția multor popoare păgâne. Vâscul este simbolul iernii și al sărbătorilor de iarnă, iar obiceiul sărutului sub vâsc aparține scandinavilor, care asociau vâscul cu zeița dragostei.l Conform unei credințe din popor, pentru a alunga spiritele rele și a primi cum se cuvine noul an în casa ta, nu trebuie sa aștepți Revelionul în liniște, ci în zgomot și voie bună, cu ușile larg deschise. De asemenea, este interzis să plângi în prima zi a anului dacă nu vrei să ai parte de lacrimi și ghinion pe tot parcursul anului.l Peștele este una din mâncă-rurile menite să îți aducă prosperitatea și să-ți asigure o trecere lină și ușoară în anul care vine.l Și strugurii au o semnificație aparte în seara de Revelion. Fie-care din cele 12 boabe de struguri consumate de Revelion semnifică prosperitatea în cele 12 luni ale anului care vor urma. Pe de altă parte, carnea de pasăre nu este deloc considerată aducătoare de noroc.l Se crede că în noaptea Anului Nou animalele capătă grai de la Dumnezeu și vorbesc între ele. Ființa umană care le poate auzi însă își va găsi sfârșitul în anul respectiv.l Tot în noaptea de 31 spre 1, bătrânii spun că aprinderea unei lumânări sau a unei candele sub icoană până se luminează de ziuă are rostul de a-l îndupleca pe Dumnezeu pentru a-ți da un an ușor și luminos.l Consumă un măr în ajunul Anului Nou și vei avea parte de sănătate pe tot parcursul anului, ne învață tradiția.l Să porți ceva roșu, să ai bani în buzunar și să-ți pui o dorință în noaptea dintre ani.l Dacă dai bani, fie și cu împrumut, în noaptea de Revelion și în prima zi a noului an, vei avea probleme financiare și datorii tot anul, în mod similar, pentru a avea parte de belșug, primul om care va trece pragul casei în noul an trebuie să fie de sex masculin.