Super tare!!! Capitala distracţiei se mută la mare

Super tare!!! Capitala distracției se mută la mare

Ştire online publicată Vineri, 01 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Concerte non stop 1 mai # Damian & Brothers -Tan-Tan Summer Club, Mamaia # Luna Amară - Papa la Soni, Vama Veche # Cristi Stanciu, DJ Andi și DJ Joy - Km 139, Autostrada Soarelui # Dj Project - Scena, Neptun # Țapinarii - terasa White Horse, Costinești # David Deejay feat Dony - Scena, Neptun # Morris - Scena, Neptun # Aisa & DJ Yaang - Scena, Neptun # Deepside Deejays & Nick Kamarera - Scena, Neptun # Inna - Disco Ring, Costinești Scena, Neptun # Sylvia & Dj Rynno - Vox Marris, Costinești, Scena, Neptun # September - Disco Tineretului, Costinești # Play & Win - Disco Ring, Costinești # Geo Da Silva - Disco Ring, Costinești # Sonique - Gossip Mamaia # Adrian Eftimie - Club Lite, Mamaia # Busta Rhymes - Bamboo Mamaia # Unu’ - La culcat, Vama Veche # OCS - Terasa Hand, Vama Veche # Șuie Paparude - Goblin, Vama Veche # David Tavare - Club Crush, Constanța # Sasha, Nima Gorji, Sepp – Club La Mania, Mamaia 2 mai # Timpuri Noi - Papa la Soni, Vama Veche # Go To Berlin - Papa la Soni, Vama Veche # Persona - Papa la Soni, Vama Veche # The Others - Papa la Soni, Vama Veche # Vali Bărbulescu - Scena, Neptun # Țapinarii - Terasa Hand, Vama Veche # Dj Eftimie - Scena, Neptun # Dj Pagal - Scena, Neptun # Chicane - Scena, Neptun # Ja Rule - Bamboo Mamaia # DJ Layla & Alissa , Tan - Tan Summer Club, Mamaia # DJ Rynno și Sylvia – Club Gossip, Mamaia # Alex - Costinești # Sonique - disco Tineretului, Costinești # Șuie Paparude - Vama Veche # OCS - La culcat, Vama Veche # Kumm - Terasa Hand, Vama Veche # Alb și Negru - Club Two, Constanța # Lee Burridge, Livio, Bill Patrick, Sepp – Club La Mania, Mamaia