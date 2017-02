Super show de hăhăială în Club Phoenix

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Tibi Neuronu, Cristi Priză și finalistul din emisiunea iUmor, Ionuț Rusu vin la Constanța, duminică, 5 februarie, de la ora 21,30, pentru un super-show de stand-up comedy, la Club Phoenix.Tibi Neuronu este de peste 10 ani o autentică vedetă a scenei de stand-up comedy din România. A activat în diferite trupe, precum Deko și ShowTime, dar are și o excelentă carieră solo, adunând astfel experiența a peste 1.000 de spectacole. Este unul dintre puținii comedianți români care au lansat un dvd de stand-up comedy – „Misogin show”, spectacol filmat la Teatrul Național Timișoara.Cristi Priză face stand-up comedy de șase ani și este unul dintre cei mai apreciați tineri comedianți, fiind un nume tot mai prezent pe scenele din întreaga țară. Specialist în „one-linere” (glume scurte), a fost aplaudat în numeroase cluburi din toată țara.Ionuț Rusu este concurentul din Harghita care le-a înseninat ziua celor trei jurați de la iUmor. „Ai fost atât de bun încât am uitat să mă ridic în picioare“, i-a spus Bendeac care a aflat cu această ocazie că el este motivul pentru care Ionuț s-a apucat de stand-up. „Am râs continuu timp de trei minute, am simțit că mă sufoc, că mă doare gâtul, că-mi pleznește ceva, că mi-au dat lacrimile. A fost foarte, foarte amuzant“, a declarat și Cheloo, care a recunoscut că nu a mai râs atât de foarte mulți ani.