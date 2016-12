Super-retrospectivă de festival

Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului se încheie în acest sfârșit de săptămână și pășește spre cel de-al 39-lea an de viață. Spectacolele care au urcat până acum pe scena Teatrului Național de Operă și Balet, după 14 octombrie, au fost alese pe sprânceană.Festivalul a început cu stângul, din cauza unei întâmplări nefericite - actorul Lică Gherghilescu și-a rupt dreptul la repetițiile pentru premiera ce urma a deschide festivalul. Iar premiera s-a amânat cu două săptămâni, în speranța că, pân-atunci, „Colonelul Pickering” își va recupera piciorul. Nu s-a întâmplat așa, iar „My Fair Lady” s-a jucat cu Constantin Acsinte căruia rolul colonelului i s-a potrivit mănușă. Spectacolul se va juca din nou în februarie, în distribuția originală, ne-a spus după premieră Liviu Manolache, alias professor Higgins. Astfel că festivalul a debutat cu concertul vocal-simfonic „Stabat Matter”, de Rossini, dirijor fiind Cristian Sandu, din Cluj. Spectacolul nu s-a bucurat însă de un public numeros, dimpotrivă. Asta în ciuda faptului că a fost o muzică „sublimă, extraordinară, ce te înălța sufletește”, după cum ne-a descris, cu însuflețire, o doamnă din public. Spectacolul de balet „Lacul Lebedelor” al Ansamblului din Kiev, programat pentru18 octombrie, s-a anulat, deoarece nu s-au vândut biletele. Poate unul dintre motive a fost și spectacolul „Lord of the dance”, care s-a ținut în aceeași perioadă și a atras în jur de 2.000 de spectatori. Biletele nefiind ieftine la niciunul dintre cele două, probabil oamenii au fost nevoiți să aleagă, iar majoritatea l-au ales pe Lordul dansului (Un alt motiv a fost un zvon, cum că spectacolul n-ar fi unul tocmai reușit, deși reacțiile celor care l-au văzut - citite pe bloguri în special bucureștene - au fost mai mult decât entuziaste).Pe 20 octombrie, „Aida”, în regia lui Grigore Gorduz, a vrăjit pe toată lumea din sală. Și decorurile monumentale, și costumele, și Ramades, dar mai ales Aida. Cele două personaje principale au fost interpretate de Daniel Magdal și Carmen Gurban, care au reușit să transmită publicului pasiunea, emoțiile, disperarea și tristețea. A urmat „Cenușăreasa”, în regia lui Horațiu Cherecheș, spectacol ce avusese premiera în urmă cu trei săptămâni, o poveste frumoasă și alertă care nu a îngăduit niciun moment de plictiseală. Pe 24 octombrie, Stela Popescu a adus-o pe „Coana Chirița”, pe scena festivalului muzical. Amuzantul personaj al lui Alecsandri și îndrăgita actriță au fost aclamate îndelung atât de copii cât și de adulți. Sâmbătă, 27 octombrie, Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” a prezentat publicului constănțean „Liliacul”, de Johann Strauss, în regia lui Răzvan Ioan Dincă. Spectacolul a avut un public numeros, însă nu s-a bucurat de aprecierea tuturor celor prezenți în sală. „Părea că muzica aia splendidă nu se potrivește deloc cu ce se întâmplă pe scenă. Totul a fost atât de trivial…”, a fost părerea mai multor spectatori cu care am vorbit și care au plecat dezamăgiți de la spectacol, dar au continuat să vină la festival.Duminică, 28 octombrie, premiera „My Fair Lady”, regia Alice Barb, a fost un deliciu. Toată lumea s-a descurcat excelent atât pe scenă, cât și în sală - care a făcut de această dată parte din spațiul de joc. Decorurile inedite și bine gândite se schimbau în timp ce actorii performau, asta părând foarte firesc. Cu alte cuvinte, și decorul a avut partitura sa actoricească, dar și valeții care-l manipulau îmbrăcați în negru, cu mănuși și papioane albe. „Micuța Dorothy” s-a jucat la matineu pentru copii care au petrecut mai bine în afara orelor în compania personajelor și a muzicii lui Marius Țeicu. S-a jucat iar „Bărbierul din Sevilla”, apoi soliști ai Operei din Brașov au susținut „Opera în recital”, iar la „Carmen”, spectacolul următor, ținut pe 4 noiembrie, s-a umplut parcarea, s-a umplut sala, s-a umplut scena… La „Carmen” s-a umplut teatrul. Poate din cauza locului din balcon spre care m-am orientat, atunci am văzut orchestra și corul. Le-am văzut în acel mod care te face să conștientizezi ce ai cu adevărat în față. Chapeau!