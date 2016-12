Super-concertele săptămânii, în cluburile constănţene

Super-concertele săptămânii, în cluburile constănțene

Pentru că tot e vacanță săptămâna aceasta, agendele cluburilor constăn-țene abundă în oferte de petrecere a timpului liber. Așa că vă propunem să parcurgeți aceste invitații și să o alegeți pe cea care vi se pare potrivită.Antract, în Club DoorsTrupa Antract va susține un concert, joi, 11 aprilie, de la ora 21, în Club Doors. Antract a cântat pe cele mai mari scene ale rock-ului din România în compania unor nume grele ale rock-ului internațional cum ar fi: în 1992 - Uriah Heep, Ian Gillan Band; 1994 - Jetro Tull, Saxon, Paradise Lost; 1998 - Ronnie Jammes Dio; 1999 - Monster Magnet și Metallica; 2006 - Helloween.În 2012, trupa a lansat al nouălea album. În același an, au fost scoase trei videoclipuri: „Pentru tine nou”, „Lucid” și „Dezbracă-te de tine”.Piesa „Pentru tine nou” a și câștigat secțiunea pop-rock la Romanian Top Hits Music Awards 2011. Componența: Paul Radu - voce, Bobiță Cătușanu - bass (lider), Ilie Manole Vlad - chitară, Fernando Drăgănici - clape, Răzvan Gorcinski - tobe.Ducu Bertzi revine la ConstanțaUnul dintre cei mai îndrăgiți artiști folk din România, Ducu Bertzi revine la Constanța pentru un concert de excepție în Clubul Phoenix. Vom putea auzi live cele mai îndrăgite piese ale artistului, din repertoriu nelipsind melodii precum „M-am îndrăgostit numai de ea”, „Floare de colț”, „Când s-o-mpărțit norocu’ sau „Săracă inima mea”.Concertul este programat pentru vineri, 12 aprilie, începând cu ora 21,30. Vocea și chitara lui Ducu Bertzi vor fi acompaniate de vioara lui Mihai Nenița. Prețul unui bilet este 40 de lei.Music for AutismTrupa White Walls sprijină Proiectul Music for Autism inițiat de Clubul Doors Constanța prin concertul caritabil de vineri, 12 aprilie, ora 21.White Walls este o trupă de Metal progresiv, Rock progresiv din Constanța, care activează din anul 2009. Trupa are ca membri pe Alexandru-Eduard Dascălu (chitară), Eugen Brudaru (voce), Șerban-Ionuț Georgescu (chitară bas) și Marian Mihăilă (tobe). Fondurile strânse vor fi donate CSEI Maria Montessori. De asemenea, o parte din copii vor primi ședințe de terapie în cadrul Asociației de Terapii Suportive Hipoterapia. Unul din partenerii acestui proiect este Junkers Design Constanța.Scopul acestui proiect este să aducă la cunoștință provocările în-tâlnite zilnic de acești copii împreună cu familiile lor. În același timp, se dorește sensibilizarea opiniei publice, conștientizarea și informarea adolescenților despre aspectele acestor tulburări, în ideea de a înțelege că o persoană cu autism se confruntă în viață cu probleme legate de comunicare și interacțiune socială, izolare și marginalizare. Prețul unui bilet este de 15 lei.Povestea regăsirii a două suroriDupă o idee originală, spectacolul „Home for sale” aduce în fața constănțenilor o poveste plină de umor și suspans care se încheie cu o lecție de viață. O piesă de teatru aparte, pe care publicul o poate viziona duminică, 14 aprilie, ora 20, în Club Phoenix 1.„«Home for Sale» este povestea a două surori care s-au regăsit după șapte ani, fiecare trăind, în acest timp, în două colțuri diferite ale lumii. Ceea ce le reunește este un subiect delicat: vânzarea casei părintești. Timp de o oră și zece minute, cele două fete se vor redescoperi, se vor șicana, vor râde de amintirile plăcute din copilărie, dar își vor reproșa multe lucruri nespuse până atunci. Finalul este surprinzător, autoarea Iulia Mihalcea făcând parcă o farsă spectatorului” (Dana Trifan Enache).Distribuția: Iulia Mihalcea, Ve-ronica Enușcă. Regia: Emil Gâju. Asistent regie și text: Iulia Mihalcea. Prețul unui bilet este 20 de lei.