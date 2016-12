"Sunt zeci de unităţi unde nimeni nu şi-a depus dosarul!"

6

Fagadau

un primar penal si mincinos asa se intampla! Pe cand ne dati si noua detalii domnule Fagadau despre : 1.,,Demisia daca Bd. Tomis nu va fi gata la timp’’ 2. Dosarul retrocedarilor ilegale in care sunteti implicat - ni se pare noua sau ar trebui sa va dati demisia de onoare? Bine dumneavoastra nici onoare nu aveti…… 3. Parerea dumneavoastra despre faptul ca orasul al carui primar sunteti, este plin de gropi si de gunoaie. 4. Locuitorii din Henri Coanda care zi de zi cauzeaza numai probleme si se ocupa de furturi.ne este frica sa venim si de la munca seara ca se iau de noi…unde este politia locala??? Ce paziti domnule fagadau? Ca primar nu va mai pot spune. 5. VORBEATI IN CAMPANIE DESPRE PROMOVAREA TINERILOR – se vede domnule FAGADAU ca dumneavoastra prin promovarea tinerilor intelegeti sa va promovati pe liste PE AMANTA TEODORU. NU VA ESTE RUSINE DOMNE SA ADUCETI IN PRIM PLANUL CONSTANTEI PE AMANTA DUMNEAVOASTRA?? SA FIM SERIOSI…TOTI AVEM CATE O SUGATIVA DA II PLATIM O CHIRIE SI O TINEM ASCUNSA NU SUPARAM TOATA ORGANIZATIA MUNICIPIULUI SI NU NUMAI PENTRU O FEMEIE USOARA careia ii dai tu in buba cretinule! O sa ai de tras din cauza lui teodoru tovarase