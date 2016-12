"Sunt profesori care s-au săturat de fiţele unor directori şi îşi asumă participarea la concurs!"

"Sunt profesori care s-au săturat de fițele unor directori și își asumă participarea la concurs!"

Moderatorul întâlnirii de ieri a fost consilierul de stat Ligia Deca, cea care ne-a oferit o opinie transparentă, neînregimentată… politic.„Așa cum și domnul președinte Klaus Iohannis a subliniat, chiar este o nevoie clară de profesionalizare a managementului școlar. Această chestiune reiese din varii rapoarte, dar și din constatările noastre. Este un lucru dorit de sistem, numai dacă luăm în considerare înscrierile din prima săptămână, ce dovedesc că există persoane ce își doresc să devină manageri școlari. Cred că un concurs are avantajul de a reduce mult arbitrariul delegării. Din punct de vedere al perioadei alese, dacă ne uităm la propunerea pentru vară, când există două sesiuni de Bacalaureat, Evaluare Națională, Titularizare, concursuri pentru inspectori… clar nici vara nu este o perioadă de concediu. Din contră, pentru administrația școlară este o perioadă destul de aglomerată de finalizare și pregătire a noului an școlar. Am auzit, din partea anumitor directori, invocate chestiuni care țin de metodologie, dar cred că ele sunt în discuție între reprezentanții cadrelor didactice și minister”, a conchis consilierul de stat.Președintele Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Pre-universitar (ARACIP), Șerban Iosifescu, este cel care se întâlnește frecvent cu managerii de școli.„Prin evaluarea instituțională pe care o desfășurăm, noi avem de-a face în primul rând cu conducerile școlilor, cu directorii și de nepermis de multe ori ne întâlnim cu situația în care ni se spune «Eu nu știu, că sunt nou aici». Dacă întrebăm de proiectul de dezvoltare instituțională, ni se răspunde că l-a luat celălalt director. Iar dacă propunem să realizeze altul, spune că nu are niciun rost, pentru că oricum mandatul se finalizează în august și nu știe dacă va mai fi încă un an. Deci acest provizorat nu are decât efecte negative asupra calității educației. Indiferent de imperfecțiunile acestui concurs, e mai bine să avem oameni stabili pe postul respectiv, un partener de discuție, un partener responsabil, care a venit cu o ofertă managerială și și-a stabilit niște direcții de acțiune pentru mandatul respectiv, care va fi evaluat funcție de realizarea acelor directive. Clar, relația va fi alta atât la nivel local, cu un partener stabil și responsabil, dar și în relația cu beneficiarii”, a declarat președintele ARACIP.Întrebat câtă dreptate au cei care contestă acest concurs, Iosifescu declară că există o frică de evaluare.„Dacă sunt evaluați și nu iau califi-cativul «Foarte bine»… ce o să zică lumea despre noi? Este o iluzie sau o întrebare care nu are ce căuta în școala româ-nească. Și anume aceea de a oferi despre noi o imagine 100% că suntem perfecți. Trebuie să descoperim, în urma evaluării, care sunt acele chestiuni care nu sunt suficient dezvoltate, dar și acelea pe care trebuie să le urmărim în continuare și să acționăm în consecință. Cel mai probabil, din cele 7.800 de unități de învățământ câte numără România, să rămână doar câteva într-un provizorat. Sunt profesori care s-au săturat de fițele unor directori și își asumă participarea la concurs. Marea problemă va fi la școlile din mediul rural, unde activitatea este mult mai grea și poate ar trebui umblat și la remu-nerația celor care au multe structuri în subordine”, a mai spus Iosifescu.