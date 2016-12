Prof. Cristina Anghel, director Liceul Teoretic "Ovidius":

"Sunt pregătită pentru orice decizie cu privire la mandatul meu"

Printre cele 12 unități de învățământ constănțene ale căror mana-geri se află la final de mandat se numără și Liceul Teoretic „Ovidius”. Prof. Cristina Anghel, directorul acestui prestigios liceu, se află la conducere din 2002, deceniu în care a acumulat cu certitudine o experiență vastă. Motiv întemeiat pentru a o provoca la un interviu despre subiecte fierbinți ale învățământului românesc și nu numai.- Sunt voci care afirmă că ar trebui regândită formula de examinare orală la Bacalaureat…- Sunt absolut de acord cu formula de verificare orală a com-petențelor de comunicare într-o limbă străină, ca o chestiune necesară în secolul XXI, într-o Europă unită. La fel de necesară mi se pare și verificarea competențelor digitale. În ceea ce privește probele scrise, rămâne în discuție corectitudinea desfășurării acestora. Nu sunt adepta supravegherii video, tot ca factor de stres, ca supraveghere prea dură. În general, pornesc de la premisa de nevinovăție. De ce să-i considerăm vinovați pe toți de la bun început și să nu-i considerăm, din contră, predispuși la onestitate. În condițiile în care aceste rezultate la probele scrise devin criteriu de accedere într-o treaptă superioară, presiunea devine mare și tentația de fraudă la fel de mare. Examenul de bacalau-reat, ca și media pe patru ani de studiu, ar trebui să aibă valoare în sine, să reprezinte o oglindă a parcursului elevului, nu un criteriu de admitere într-o treaptă superioară.- A fost „bătaie” la admiterea în clasa a V-a. Ce credeți că îi atrage la gimnaziul Liceului „Ovidius”?- Concurența în anul acesta a fost mai mare decât în anul trecut, doi copii pe un loc. Poate că îi atrag rezultatele copiilor care deja au parcurs acest ciclu. Atmosfera pe care o cunosc de la frații mai mari, de la cunoscuți, de la cei care au legătură cu activitatea în Liceul „Ovidius” și astfel află că lucrurile se petrec serios, că pot face diferite activități care le permit să-și dezvolte activitatea, că sunt în siguranță. Și atunci părinții se orientează către acest liceu. Sunt familii întregi care au făcut școală la „Ovidius” și își doresc în continuare ca și copiii lor să urmeze tot aici. Chiar și anul acesta am avut foarte mult candidați în rândul copiilor de clasa a V-a care au frați mai mari la „Ovidius”. Mai este apoi și acel flux care se formează: dacă dă colegul de bancă, dacă cinci copii din clasa mea merg acolo, de ce să nu merg și eu. - La un deceniu în fruntea Liceului „Ovidius” este, poate, momentul unui bilanț? - Acest deceniu înseamnă de fapt două etape de management, două perioade contractuale. Dar înseamnă, în același timp, un trend ascendent pentru imaginea liceului. Vorbim despre dezvoltarea corpului didactic, a cărui medie de vârstă a scăzut mult. Dar mai important decât aceasta consider că este devotamentul acestor profesori, dragostea lor pentru copii, aplecarea lor către creșterea frumoasă a acestor copii.M-am bucurat de împlinirile elevilor, de diversitatea de premii care au în spate foarte multă muncă. M-am bucurat și de profesorii tineri care au pășit în „Ovidius” și de împlinirea acestora, dar și de imaginea frumoasă a liceului, în condițiile în care eu sunt absolventa Liceului „Ovidius” și pentru mine această instituție este o școală de familie, dar mai ales de suflet. Foarte mari bucurii mi-au oferit poate elevii aceia care au avut impresia că sunt anonimi, că timp de patru ani nu i-a băgat nimeni în seamă și care până la urmă și-au trăit bucuria de a ști că școala aceasta le apreciază și contribuția lor în ceea ce înseamnă viața „Ovidius”. Când ei s-au simțit împliniți și valorizați în această școală a fost o mare bucurie.- Putem vorbi de un nou mandat în funcția de director al Liceului „Ovidius”?- Eu sunt pe poziții, pregătită să continui ceea ce am început, dar trebuie să așteptăm, conform metodologiei, ca forurile superioare să decidă. Sunt pregătită pentru orice decizie cu privire la mandatul meu.