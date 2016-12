Interviu cu președintele Asociației Învățătorilor din România:

„Sunt oameni la catedră care nici nu ar merita să poarte catalogul“

În această săptămână, la Eforie Sud s-au întâlnit 250 de învățători din România, Serbia și Ucraina, în cadrul ediției aniversare a Congresului al XXXVI-lea al Asociației Generale a Învățătorilor din România.Cu acest prilej, am stat de vorbă cu prof. Viorel Dolha privitor la situația învățământului primar românesc.- Ca președinte al Asociației Învățătorilor, cum catalogați statutul colegilor dvs. în anul de grație 2014?- În orice țară, pentru educație nu se alocă niciodată suficient. Sigur că salarizarea este un lucru direct proporțional cu intrarea în sistem a unor colegi valoroși. Ca să fiu sincer, cu genă bună, care, la rândul lor, când au fost elevi au fost primii. Fără o salarizare bună, sfârșim prin a avea deja la catedră colegi care au fost coada clasei. Și nu știu ce fel de profesori pot deveni. Ce poate face un profesor care a fost coada clasei ca acum elevii să nu râdă de el?Poate, până la urmă, și un material uman nu atât de performant, printr-o formare de ispravă, cu multă practică, s-ar putea să se ridice cât de cât la nivelul profesional al colegilor. Repet, sunt prea mulți la catedră cei care nici nu ar trebui să viseze să stea în fața unor copii. Nu le-aș da dreptul nici să poarte catalogul prin clasă. Din păcate, se întâmplă lucrul acesta și este cel mai deprimant pentru breasla noastră.Noi, ca asociație, ne străduim să creăm o platformă și ocazii în care să ne întâlnim și să ne ridicăm singuri ștacheta. La acest congres am tot fost lăudați de ministrul Pricopie sau de Maia Sandu, ministrul Educației de la Chișinău, de inspectori școlari, și trebuie să știți că ne ajută. Face mult, pentru că nu suntem niște roboței. Nu face atât motorina, voltajul sau bateria, cât vorbele frumoase care ne ajută să ne crească stima de sine. Lucrurile acestea ne fac să ne pară că suntem prețuiți și mai uităm de 25% și alte suferințe de-ale noastre.- Cum comentați noile prevederi ale programei școlare din anul școlar ce stă să înceapă?- Sunt colective de specialiști care lucrează la aceste programe, nu le scriu miniștrii. După părerea prea multor colegi, nu doar a mea, aceștia par că lucrează într-un turn de fildeș undeva. E de neconceput ca să reducem cu 20 de procente numărul de ore la matematică sau la română și în același timp să crească acele conținuturi cu 50 de procente. Asta doar dacă s-ar fi constatat că stăm prea bine cu matematica și toată lu-mea are 10 și hai să mai învățăm încă ceva. În clasa a II-a s-a introdus înmulțirea, care până acum se învăța în a III-a. Nu știu cine o fi constatat că atât de bine stăm încât hai să mai băgăm încă jumătate dintr-un an școlar. Ori numărul de ore este mai mic față de ce era până acum, lucru pe care nu-l înțelegem. Teme atât de pretențioase, introducerea noțiunilor de spațiu, cosmos, poate o fi avut în cap cel care le-a propus la clasa I. Am vorbit cu domnul ministru care a afirmat că se vor putea face modificări.- Ce veți transmite Ministerului Educației la finalul acestui Congres?- Intenționez să-i trimit domnului ministru o propunere de a eficientiza auxiliarele școlare și de a fi în folosul mai ales al familiilor cu mulți copii, care acum nu pot lua unul de la altul aceste manuale. Cu o singură prevedere ar putea economisi chiar și 90% din banii părinților care acum dau mii de lei pe culegeri și caiete speciale. De ce nu putem moșteni culegeri de la frații noștri? Pentru că manualele nu au aceeași ordine a conținutului. Dacă un abecedar are după litera A litera M și formează cuvântul MAMĂ, iar în culegere după A urmează I face să te lipsești de ea și să nu o folosești, oricât de valoroa-să. La fel și la matematică, ordinea este diferită: unii învață înmulțirea toată și apoi împărțirea, alte manuale amestecă o înmulțire o împărțire. Să cadă de comun acord și editorilor să li se impună să respecte aceeași ordine a conținutului și astfel manualele și culegerile ar putea atinge perfecțiunea. Altfel rămânem captivi culegerii care se potrivește manualului și care duce la o cheltuială prea mare.