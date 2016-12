"Sunt mai degrabă omul mării decât omul oraşului"

Interviu cu Oreste Teodorescu

"Sunt mai degrabă omul mării decât omul orașului"

Oreste Teodorescu s-a aflat, în aceste zile, la Constanța, pentru a-și lansa ultima lui carte, „La sfârșit va fi începutul“, ce cuprinde bucăți de cunoaștere din marile culturi ale lumii. Oamenii s-au adunat într-un număr impresionant la Prăvălia cu Cărți, acolo unde a avut loc evenimentul, iar Oreste a rămas surprins plăcut că la Constanța publicul cultural încă se mai păstrează cu sfințenie.Cu acest prilej, vedeta TV a acordat un interviu în exclusivitate pentru „Cuget Liber“, în care vorbește despre planurile lui de viitor.- Când v-ați apucat să scrieți această carte?- În primul rând, am început să scriu cartea în 2010 și am terminat-o undeva în anul 2011, deci am muncit aproximativ un an și jumătate. Cam la toate cărțile mele am „investit” aceeași perioadă de timp.- Este o carte originală?- Este o carte scrisă de mine, însă nu e în totalitate originală. Eu am sistematizat niște idei, am înțeles și eu niște lucruri, și astfel le-am comprimat într-o carte.- Ce vrea să transmită volumul „La sfârșit va fi începutul”?- Sunt bucăți de cunoaștere din marile culturi ale lumii. Deși nu prea îmi place să vorbesc despre cartea mea, lăsând la aprecierea criticilor acest aspect, o consider totuși un succes, căci ne aflăm la cea de-a cincea ediție. S-au vândut cam 15.000 de exemplare până acum, ceea ce pentru piața din România este foarte bine.- Constanța este gazdă pentru fiecare lansare de carte a dumneavoastră?- Sigur că da. Fiecare carte pe care am scris-o a avut lansare și la Constanța. Și „Codul lui Oreste”, și „Demonii puterii în democrație” precum și „La sfârșit va fi începutul” au fost prezentate și comentate la malul mării.- Au fost oameni aici așa cum v-ați așteptat?- Eu nu mă aștept niciodată la nimic, dacă mă ajută bunul Dumnezeu să transmit niște idei atunci eu mă simt împlinit. Am rămas oricum foarte plăcut impresionat de prezența atâtor oameni la evenimentul lansării, ceea ce mă ambiționează mult.- Ce planuri de viitor aveți și la ce lucrați în momentul actual?- Păi nu am planuri. În acest domeniu în care lucrez eu, este bine să nu îți faci niciodată planuri. Asta pentru că totul se întâmplă atât de repede și cu o dinamică atât de uluitoare încât e mult mai bine să te lași purtat de val decât să îți premeditezi tu lucrurile.- Nu neapărat planuri în domeniul jurnalismului. Nu lucrați la altceva?- Teoretic, aș vrea să lucrez la altceva, practic însă, stilul meu de viață nu îmi permite. După cum am zis, timpul zboară foarte repede și nu apuc să fac toate activitățile care mi-ar face plăcere. Pe de altă parte, în momentul de față nu am niciun proiect de care mă ocup, pentru că trebuie să îmi termin teza de doctorat, care mă cam omoară și mă stoarce de toate puterile. Asta e activitatea mea principală mai ales că sunt foarte în urmă și am mult de recuperat.- Cum aveți de gând să petreceți vacanța de vară?- Eu am o căsuță în Vama Veche, iar din anul 1998, sunt mai degrabă omul mării decât omul orașului. Iubesc marea foarte mult, iar în această vară voi fi prezent pe nisip foarte des.- Care este mesajul pe care îl transmiteți constănțenilor?- Să rămână zâmbitori și foarte liberi. Dacă ceea ce i-a caracterizat până acum a fost sentimentul de libertate, ar trebui să rămână așa.