Sună clopoţelul!

110.000 de elevi constănțeni pornesc în anul școlar 2012-2013

Sună clopoțelul!

După ce Ministerul Educației a decis să amâne data începerii cursurilor cu o săptămână, mai mult din cauza problemelor cu pregătirea… clasei pregătitoare, astăzi se aude primul clopoțel al anului școlar românesc 2012-2013.Pe site-ul oficial al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. dr. Răducu Popescu, inspector școlar general, s-a adresat părinților, dascălilor și elevilor, exprimându-și speranța că „împreună, prin colaborarea și comunicarea permanentă a părinților cu profesorii, prin implicarea activă a reprezentanților comunității, vom reuși în acest an școlar să construim un edificiu puternic, să educăm copii și tineri responsabili, motivați, optimiști, însetați de cunoaștere și pregătiți pentru viață”.„Generalul” se va afla, cel mai probabil, la deschiderea organizată de Școala nr. 29 „Mihai Viteazu”. Adjuncții săi, prof. Mircea Vrană și prof. Adriana Cristina Oprea, vor fi prezenți la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Techirghiol, respectiv la două școli din Corbu.Nu există vacanță de Sfintele PaștiConform ordinul ministrului Educației, publicat în Monitorul Oficial de joi, 13 septembrie, anul școlar 2012-2013 a început pentru cadrele didactice pe data de 1 septembrie, iar cursurile propriu-zise încep luni, 17 septembrie.Structura inițială a anului școlar prevedea că toate clasele din învățământul primar și cel preșcolar urmau să intre într-o vacanță în intervalul 29 octombrie-4 noiembrie. Noile prevederi stabilesc, însă, că vacanța va fi în perioada 5-11 noiembrie 2012.Până acum, vacanța de primăvară era de două săptămâni, între 6-21 aprilie, însă MECTS a modificat aceste date, în sensul că vacanța va dura o săptămână, între 6 și 14 aprilie.Pe de altă parte însă, s-a mărit, tot cu o săptămână, vacanța de vară, care va începe în 22 iunie 2013 și se va încheia duminică, 15 septembrie 2013. Aceasta în contextul în care structura anului școlar anunțată în mai de MECTS stabilea că vacanța de vară se încheie pe 8 septembrie.Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, patru săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 31 mai 2013.În ceea ce privește clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 14 iunie 2013.Pentru învățământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile.Chiar și „Școala altfel” e… altfelProbabil tot din dorința de a nu fi acuzată că împrumută propunerile predecesorului său, Daniel Funeriu, ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a schimbat titulatura intervalului 1-5 aprilie din „Școala Altfel” în „Să știi mai multe, să fii mai bun”. Anul acesta, activitățile dedicate acestei săptămâni au iscat aprige controverse, instituțiile culturale de interes public fiind luate cu asalt pentru a mai bifa o activitate în calendarul propunerilor. S-au lansat chiar concursuri cu premii pentru cea mai interesantă agendă a „Școlii Altfel”. N-am aflat la nivelul județului Constanța cine au fost câștigătorii, cert este că în urma unei experiențe considerate nu cu prea mare succes poate învățătorii și diriginții se vor mobiliza din timp.Pe de altă parte, unii părinți consideră că ar fi fost mai oportună organizarea acestui eveniment în ultima săptămână de școală, când căldurile îi vor termina pe toți, deopotrivă elevi sau profesori. Rămâne de văzut cine va mai fi ministru al Educației până atunci și cu ce idei se vor mai confrunta școlile.Până atunci, însă, redacția „Cuget Liber” le urează tuturor celor „implicați” un an școlar cu cât mai multe succese și împliniri!