Suma elitei matematicii româneşti şi-a dat întâlnire la "Ovidius"

Suma elitei matematicii românești și-a dat întâlnire la "Ovidius"

Zilele acestea, la Universitatea „Ovidius” se desfășoară a șasea ediție a Conferinței Internaționale a Tinerilor Matematicieni, organizată de Facultatea de Matematică și Informatică, în colaborare cu Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, Societatea de Științe Matematice din România - filiala Constanța și Universitatea din Wisconsin - Madison.Cercetători, matematicieni, cadre didactice preuniversitare și universitare, dar și studenți din țară și de peste hotare participă la un eveniment ce se dorește o punte între generațiile din acest domneiu.Lect univ. dr. Denis Ibadula, „motorul” acestei frumoase inițiative a matematicii constănțene, declara ieri că acest workshop a devenit deja o tradiție. „Întâlnirea cu colegii noștri din țară și de peste hotare s-a dovedit un real succes, fapt care ne-a încurajat să continuăm organizarea întâlnirilor de acest tip și am ajuns anul acesta la a sasea ediție. Scopul principal al întâlnirii este să ne cunoaștem și să ne formăm echipe de cercetare mai numeroase, să putem lucra împreună la probleme din ce în ce mai complexe de matematică. În matematica nu este ca în alte tiine, unde ai nevoie de un laborator bine dotat, multe materiale; la matematică ai nevoie doar de hârtie, de creion, de idei și de interaciune cu ceilali, ceea ce se lucrează în lume. Iar sentimentul de a fi apreciat în ara ta este de nepreuit.Scopul principal al acestei ediții, precum și al celor cinci ediții anterioare, este acela de a încuraja interacțiunea dintre tineri matematicieni din țară și din străinătate, în încercarea ca fiecare să profite din experiența celorlalți pentru a-și lărgi perspectivele științifice. Discuțiile pe diverse teme matematice, deși de mare actualitate în cercetarea din domeniu, au loc într-o atmosferă informală, ceea ce ajută la inițierea și consolidarea de colaborări atât în plan științific, cât și cel uman.Un alt scop al workshop-ului este ca studenții din anii terminali, masteranzii și studenții înscriși în programe doctorale să aibă posibilitatea să-și prezinte primele rezultate personale într-un cerc de matematicieni care au confirmat deja, dar totuși de vârstă apropiată ca a lor; acest lucru face ca tracul inerent primelor astfel de expuneri să fie atenuat, studentul începând să capete și experiență în activitățile de diseminare a rezultatelor proprii. Cât privete planurile pe termen lung, calculele nu sunt niciodată... exacte”.În organizarea acestei conferințe îi stă alături colegul său, conf. univ. dr. Constantin Costara, care ieri ne declara că noutatea acestei a șasea ediții este celebrarea celor 150 de ani de la înființarea Academiei Române. „Secțiunea de Algebră este special dedicată acestui eveniment. Spre deosebire de anul trecut, când am avut mai mulți studenți participanți, pentru că s-au purtat discuții legate de adaptarea planului de învățământ la cerințele pieței, anul acesta sunt mai mulți cercetători”.Liviu Ignat (Institutul de Matematică din cadrul Academiei Române-IMAR) ne-a declarat că „această conferință este un ideal prilej de a ne mai cunoaște între noi, mai vedem ce face unul sau altul, pentru că fiecare face ceea ce a învățat să facă și astfel mai aflăm și noi”.Marian Aprodu (IMAR București) a participat aproape în fiecare an la acest workshop și îl apreciază pentru valoarea sa ridicată. „Există o multitudine de probleme deschise pe care încercăm să le rezolvăm și să le găsim soluții”.Vorbind despre auditoriul căruia se adresează acest workshop, Dumitru Stamate (Universitatea București) afirma: „Ceea ce este tipic matematicii și științelor, în general, este că ai nevoie de o acumulare succesivă de informație. Așa cum un artist are nevoie de o reprezentare a Universului, a vieții, așa și pentru a face matematică ai nevoie de ceva perseverență și trebuie să-ți placă. Până la urmă fiecare trebuie să descopere o zonă în care vrea să activeze. Din păcate, ceea ce se întâmplă la noi, în România, și am dedus din modul în care studenții formulează întrebări, este că sunt obișnuiți să gândească destul de mecanic, să caute rețete, când ceea ce trebuie să învețe la facultatea de matematică este să creeze astfel de rețete. Calculele sunt importante, dar în cercetare ar fi ca și cum ai arunca totul în aer și să încerci apoi vezi cum se leagă lucrurile”.„Matematica este deja un nivel de cultură”Laurențiu Maxim, profesor la University of Wisconsin-Madison, este unul dintre invitații de onoare ai acestei ediții: „Chiar dacă unii dintre noi am rămas tineri doar în spirit, facem astfel de evenimente pentru a încuraja tinerii să participe și ne dorim să creăm un flux, o tranziție mai netedă de la cei de vârsta medie la cei tineri, încurajându-i să participe și să vadă ce mai fac în cercetare cei un pic mai în… vârstă. Vrem să încurajăm generațiile care vin din urmă să lucreze, să fie în temă cu ce este la modă în cercetare. Acest gen de conferințe este îndreptat către cei care nu au o expunere internațională, fiind în școli doctorale”, declara universitarul.Fiind deja o somitate în acest domeniu, l-am provocat pe Laurențiu Maxim să ne spună ce mai înseamnă cercetare în matematică: „Sunt multe probleme nerezolvate și se fac pași foarte mici de multe ori durează ani până se face un pas mic într-o problemă deschisă și nu se știe niciodată de unde vine o idee nouă. În general, noi sperăm ca tinerii care nu au o așa mare expunere la toată matematica, nu au o imagine globală a matematicii, să vină cu o idee nouă, revoluționară. Întotdeauna ideile noi apar de unde nu te aștepți, pentru că nu-ți trebuie o cunoaștere foarte mare a disciplinei ca să vii cu o idee nouă. E o chestie de inspirație de moment”.În final, l-am întrebat ce s-ar putea face ca matematica să nu mai pară inutilă pentru generația Iphone. „În afară se pune problema de ce mai avem nevoie de profesori de matematică, de ce nu facem toată educația online. Pentru că la matematică trebuie să stai față-n față cu persoana respectivă care îți transmite nu numai cunoștințe, dar și spiritul și modul de gândire. Și sunt anumiți pași pe care Iphone-ul nu îi poate face. Matematica nu este numai pentru cei care se îndreaptă către cercetare. În State este foarte popular ca cei care-și iau doctoratul în matematică, este foarte popular să te duci pe Wall Street în finanțe. Matematica este deja un nivel de cultură, nu o știință în sine”.