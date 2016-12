Succes răsunător pentru Elif Memet, absolventă a Liceului de Informatică

Elif Memet, fostă șefă de promoție a Liceului Teoretic Internațional de Informatică, a fost admisă anul trecut la Universitatea Columbia cu bursă integrală datorită rezultatelor obținute la olimpiade și concursuri, atât naționale, cât și internaționale.Vorbitoare a șase limbi străine, anul trecut, Elif a fost invitată la Casa Albă, în urma câștigării unui concurs internațional de eseuri. De asemenea, a fost cel mai tânăr delegat la Harvard WorldMUN - Bruxelles 2014, a parti-cipat la Doha Gathering of all Leaders in Sport Forum 2013. Ea a fost admisă de curând printre cei 10 Science Research Fellows admiși pe an, primind, în același timp, și o bursă de 10.000 USD pentru a-și realiza lucrarea de cercetare în timpul verii.Dar, după cum ne-au adus la cunoștință reprezentanții liceului, oportunitatea unică vine din faptul că a fost aleasă pentru a-și realiza cercetarea cu laureatul Premiului Nobel pentru economie Joseph Stiglitz, știut fiind că acesta coordonează doar lucrări de doctorat sau master. Elif i-a citit majoritatea cărților, printre care „În cădere liberă”, „Glo-balizare, speranțe și deziluzii”, „Mecanismele globalizării”, devenind unul din idolii ei academici.În ceea ce privește tema de cercetare aleasă, constănțeanca oscilează între „Relația dintre inegalitatea economică și sistemul de sănătate american” sau „Relația dintre schimbările climatice și inegalitatea economică”.